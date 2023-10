Il centrocampista: "Il mister ci trasmette spirito di sacrificio». Contiliano: "Per me sono due punti persi»

Nicolò Contiliano è tornato definitivamente al centro del progetto tecnico biancazzurro. Il periodo difficile della gestione-Di Carlo è alle spalle per il centrocampista di Santa Maria Maddalena, che allo stadio Sanna ha disputato una gara all’insegna dell’intelligenza e della sostanza. "Era difficile giocare in un campo come quello di Sassari contro la capolista, ma abbiamo lottato fin dal primo minuto – spiega al termine dell’incontro con la Torres –. Non nascondo che ci sia un pizzico di rammarico per l’andamento del match, anzi li considero più due punti persi che uno guadagnato. Ma questa partita deve rappresentare un punto di ripartenza, e adesso dobbiamo subito concentrarci sulla gara di Rimini. Il secondo tempo? Non c’entra la disposizione tattica della Torres e neppure la nostra: quando abbiamo subito il pareggio abbiamo arretrato molto il baricentro, restando comunque combattivi e uniti. Ci siamo parlati: è stato difficile giocare così a lungo rintanati nella nostra metà campo, ma questo ci fa capire che la squadra era davvero organizzata, e questo è molto importante".

Contiliano poi tesse le lodi di mister Colucci. "Da quando è arrivato ci ha trasmesso lo spirito di sacrificio, la voglia di non mollare mai e non abbassare la testa – continua –. Dobbiamo ancora crescere tanto e mettere in atto quello che ci chiede il tecnico: siamo migliorati molto ma abbiamo ancora ampi margini. Il modulo? Nel mio ruolo, quello di mezz’ala, mi trovo bene sia a sinistra che a destra. L’allenatore mi ha chiesto di fare anche il play, ma non è cambiato nulla: col 3-5-2 mi sono trovato bene. Ora il calendario ci mette di fronte prima il Rimini e poi il Pontedera. Ma dobbiamo pensare ad una gara alla volta, vogliamo vincere. La ricetta? Lavorare sodo durante la settimana come facciamo sempre, correggendo alcuni errori: siamo pronti a risalire". Una curiosità: con mister Di Carlo – per scelta tecnica e non solo – Contiliano non ha giocato titolare nemmeno una volta, mentre con Colucci le presenze dal primo minuto sono già quattro in campionato e una in Coppa Italia.

s.m.