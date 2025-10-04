Il commento: la risposta concreta attesa sul capitolo rinforzi. Da Marengo nessun proclama. Ora il club va giudicato sui fatti

Appunti da una conferenza, il giorno dopo. Dietro al detto c’è sempre il non detto, cioè quel che si desume dalle parole dei protagonisti. E il grande "non detto" della situazione è da ricondurre a poche domande: perchè non arriva questo centravanti che può completare la rosa? Perchè fornire a una tifoseria ancora scottata dal crac di Joe Tacopina un simile assist che genera sfiducia?

E’ questa la spia di una società non abbastanza forte economicamente da riportare la nuova Spal targata Ars et Labor "dove merita"? e cos’è che "merita"? Tutto si riduce a una sola, grande questione: la proprietà sarà pronta a investire abbastanza da risalire, e fin dove?

Andres Marengo - che per inciso sul piano personale al primo giorno di scuola è parso capace di buona empatia latina e si è risparmiato l’arroganza di qualche suo predecessore - quel che poteva e voleva dire lo ha detto, e anche insistendo oltre, altro non gli si cava.

L’obiettivo lo ha fissato nella promozione immediata in serie D, attraverso campionato o Coppa Italia, senza spingersi al momento più in là. Per chi ricorda i proclami di una Spal "modello Atalanta", è senz’altro preferibile un profilo basso. Scalino dopo scalino, è così che si deve ragionare nel calcio: da qualche parte nel cervello una visione più ampia deve esistere sempre, ma sbandierarla espone soltanto a pessime figure.

La capacità dirigenziale ed economica di Marengo (socio al 50% di Molinari, quindi a sua volta finanziatore), così come quella di tutti, si qualificherà attraverso le concrete realizzazioni quotidiane.

A fine conferenza, a margine, gli è stata chiesta massima trasparenza per una piazza partecipe che non è abituata a subire passivamente decisioni calate dall’alto: il presidente ne ha preso atto. E se fino a oggi si poteva accettare qualche collasso comunicativo, data la mole di lavoro da svolgere in pochissime settimane, ora le carte sono in tavola e si deve giocare in modo limpido.

Il ritardo nell’ingaggio dell’attaccante di spicco ha inevitabilmente innescato sospetti: se non ci sono nemmeno quei 50-60mila euro in più, quanto lontano si potrà mai andare? E’ evidente che scritturare l’orchestra lasciando a casa il cantante non è propriamente rispettare i canoni dello spettacolo. Qui si attende ancora risposta concreta. Si è capito che la punta arriverà, ma le 7-10 giornate di ritardo costituiscono già colpa, perchè dopo 8 partite ufficiali tra Coppa e campionato il verdetto è già chiarissimo: serve eccome.

Nè si può invocare l’alibi della difficoltà nel reperire il centravanti adesso: si fosse provveduto nei tempi, la scelta sarebbe stata più ampia.

Cesario ha chiesto troppo a fronte di una condizione fisica ancora imperfetta? Venne anche Chinellato, sarebbe andato benissimo. Ecco, è in questo che la società non deve deludere: deve fare, e dove non fa, dire le cose come stanno. Si voleva prima verificare la forza del gruppo per capire?

Bene, ora è tutto chiaro. Ma per chi vive di calcio, di giornate ne sarebbero bastate due o tre, ed è questa la soglia oltre la quale si cade in difetto e si rischia di perdere la stima della propria "clientela". Avanti, dunque: si provveda. Il resto toccherà a Dall’Ara a compagni, già oggi a Budrio contro il Castenaso.

Mauro Malaguti