Il commento. Lo diciamo prima dell’Eccellenza. Noi continueremo a chiamarla Spal

Lo diciamo prima che si conosca l’assegnatario per l’Eccellenza e la fine del club in mano a Joe Tacopina: perdonateci, ma noi continueremo a chiamarla Spal. La Federcalcio ha chiaramente degli obblighi in quanto canale ufficiale, e il nome Ars et Labor Ferrara è anche bello per come richiama l’originale: ma per la città tutta, e anche per la platea nazionale, la squadra di Ferrara è la Spal, e noi continueremo ad andare alla Spal.

Intanto si scoprono i veli sui gruppi che intendono concorrere al bando e si verificano le loro proposte, mentre i tifosi si sbizzarriscono nel coniare nuovi loghi e attendono frementi di conoscere il futuro proprietario della società, per la cui scelta è determinante il parere del sindaco. Alan Fabbri deve farsi carico di una discreta responsabilità, di cui sa che nel bene e nel male verrà prima o poi chiamato a rispondere. Il binario cui si deve attenere è doppio: soldi e serietà. Andrà premiato il concorrente che dichiarerà le intenzioni migliori, ma che avrà anche la solidità finanziaria per sostenere le sue ambizioni.

Il fatturato della capofila ha sempre la sua importanza: si veda l’esperienza con i Colombarini. La serietà è a sua volta moneta di cui tenere conto assolutamente: per i soggetti che si conoscono già può essere acclarata, per gli "esterni" occorre informarsi anche a livello istituzionale. Poi c’è pure la ferraresità: è anch’essa un valore forte, basti pensare che la Spal ha dovuto chiudere i battenti con tutte e tre le ultime proprietà senza radicamento sul territorio, da Pagliuso a Butelli e Tacopina. Si deve cercare di scegliere tenendo conto di tutte queste componenti insieme, e non di una soltanto. Però alla fine, l’argent fait la guerre, per dirla alla francese, e senza non si fa strada nemmeno tra i dilettanti.