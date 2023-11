Il dato. Quasi settemila spettatori di media. Spal al quarto posto

Secondo i dati diffusi da Transfermarkt, lo stadio Mazza si trova ai piedi del podio per numero di presenze dall’inizio del campionato nell’ambito dei tre gironi di serie C. Il pubblico nettamente più numeroso è quello del Catania, che nel girone C finora ha fatto registrare una media di quasi 17.300 presenze al Massimino. In seconda posizione troviamo la tifoseria del Cesena, che al Manuzzi supera mediamente quota 10.800 spettatori. Al terzo posto c’è il Vicenza (girone A), seguito da una media di 7.400 persone. Ma il popolo biancazzurro è vicinissimo a quello del Menti, se si considera che hanno assistito alle sei gare casalinghe disputate da Antenucci e compagni quasi 7mila spettatori di media (per la precisione 6.950).

In realtà quota 7mila era stata superata praticamente sempre, fino al match col Sestri Levante (5.250 presenze) che ha rovinato un po’ la media. Ora tocca alla squadra di Colucci riaccendere l’entusiasmo.