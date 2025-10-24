Il ds del Russi Baiocchi: "Abbiamo militato 30 anni in serie D, ma ora è l’Eccellenza la nostra dimensione». "A Ferrara andiamo per giocarcela»

"Abbiamo festeggiato i 100 anni proprio nel 2025, e la trasferta di Ferrara rappresenta un premio per la nostra società – confessa Federico Baiocchi, direttore sportivo del Russi –. Abbiamo militato 30 anni in serie D, ma ora è l’Eccellenza la nostra dimensione. La nostra è una delle squadre più giovani del campionato: l’obiettivo è la salvezza, la Spal invece non penso avrà problemi a centrare la promozione. Ha superato i problemi fisiologici iniziali di chi ha costruito la squadra in extremis, e ora mi sembra che abbia inserito il turbo. Il Russi? Verremo al Mazza per giocarcela, consapevoli però di affrontare un avversario tanto più forte di noi. Giocatori interessanti ne abbiamo diversi, soprattutto in prospettiva. Tra quelli di spicco cito il portiere Sarini, che ha giocato nel Cesena e qualche campionato tra serie C e D, Bertoni che è un ottimo difensore centrale di categoria e Gualandi che è alla dodicesima stagione di fila nel Russi ed è una sorta di bandiera. Il resto sono tanti giovani, anche provenienti dalle categorie inferiori con ampi margini di miglioramento. La Spal? Conosco e apprezzo anche Malivojevic, che seguo da quando giocava nel girone A di Eccellenza".