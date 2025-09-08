Il Follo batte il Levanto. Beverino serve il poker

La seconda giornata del primo turno della Coppa Italia di promozione è stata ricca di gol. Il girone G è guidato a punteggio pieno dal Follo, che ha battuto per 3-1 nello scontro al vertice il Levanto (nella foto il mediano Tommaso Del Vigo). Follesi in vantaggio al 53’ con Gabrielli, pareggia al 58’ Righetti su rigore, ma i ragazzi di Riccardo Bracaloni tornano in vantaggio al 60’ sempre con Gabrielli. Al 70’ il tris di Miceli. Il Canaletto, invece, è eliminato con la seconda sconfitta consecutiva. Il team di Massimo Plicanti è travolto 4-1 al ‘Tanca’ dall’Intercomunale Beverino. Beverinesi in vantaggio al 10’ con Benmounen che anticipa Mazzini. Poco dopo al 12’ il raddoppio di Lunghi. Al 66’ il tris dell’ex di turno Rosati che devia una punizione di Lunghi, il quale al 70’ fa il poker con uno splendido calcio piazzato. Poco dopo al 71’ Garibaldi segna il gol della bandiera su assist di Bartoletti. La classifica vede il Follo in testa con 6 punti seguito da Levanto e Beverino a 3 con il Canaletto ultimo a 0. Prossimo turno il 24 settembre: Canaletto-Follo e Beverino-Levanto.

Nel girone H la Tarros Sarzanese sale in testa battendo 1-0 il Don Bosco scavalcandolo in classifica di un punto. Decide al 65’ Tonazzini in tap-in che riprende una respinta della traversa su rovesciata di Di Martino. Il Magra Azzurri batte in rimonta con un netto 5-2 a Santo Stefano Magra la Santerenzina. Locali in vantaggio al 24’ con Ninotti su rigore. Ospiti che ribaltano con le reti al 47’ di Sivori e al 67’ di Angeli. Il 2-2 al 70’ Ninotti ancora su rigore. Il team di Alessio Barletti sigla il 3-2 al 72’ con Bojang, all’84’ e al 91’ arrotonda il punteggio Elhdiy con una doppietta. La classifica vede in testa la Tarros Sarzanese con 4 punti seguita da Magra Azzurri e Don Bosco a 3 e Santerenzina a 1. Il 24 settembre ultimo turno: Don Bosco-Santerenzinae e Tarros Sarzanese-Magra Azzurri.

Paolo Gaeta