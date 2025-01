Il match di sabato. Scatta la prevendita per lo stadio Cabassi

Otto anni fa, l’ultima volta in cui la Spal fece visita al Carpi, i biglietti per il settore ospiti furono esauriti in poche ore. Era la stagione 2016-17, quella della promozione in serie A: altri tempi. Scatta oggi la prevendita dei tagliandi per la gara di sabato prossimo allo stadio Cabassi, con accesso consentito esclusivamente ai possessori di Spal Card. La vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Ferrara è riservata unicamente al settore ospiti e consentita solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società biancazzurra. Per sottoscrivere la tessera del tifoso, i supporter potranno recarsi presso lo Spal Point del centro Commerciale Le Mura.

I biglietti sono in vendita online e nei locali del circuito Vivaticket (Tabaccheria Angolo della Fortuna in viale Krasnodar e Tabaccheria Massarenti in via Pomposa 29).