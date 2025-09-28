Il personaggio. Luciani para l’emozione: "Ho giocato con serenità»

È stato un debutto da titolare indimenticabile per Fabio Luciani, che dopo lo scampolo di partita disputata a Budrio contro il Medicina Fossatone in seguito all’espulsione di Giacomel, è stato proposto dal primo minuto contro la Comacchiese vincendo il ballottaggio con Romagnoli. Una gara speciale per il portiere classe 2005, contro la squadra del proprio paese. Ma Luciani non ha tremato, disinnescando alla grande l’unica vera occasione dei lagunari con una parata provvidenziale su Taroni sotto la curva Ovest. "Mister Di Benedetto mi ha chiamato in causa e mi sono fatto trovare pronto – commenta l’estremo difensore della Spal –. Dopo la squalifica di Giacomel sapevo che sarebbe potuto toccare a me, però mi sono sempre allenato bene e non ho avuto problemi. Ho giocato con tanta serenità, consapevole delle potenzialità della squadra: è stato un esordio da titolare molto tranquillo. La Comacchiese? È la squadra del mio paese, certo. C’è stata un po’ di emozione, però è andato tutto bene. Quella di Comacchio è una tifoseria davvero calda per la categoria, ma giocare sotto la curva Ovest è davvero tanta roba. La Coppa Italia? Vediamo se mercoledì contro il Sant’Agostino toccherà ancora a me: naturalmente lo deciderà il mister Di Benedetto, e per me andrà bene in ogni caso.

Il rapporto con Giacomel? Abbiamo una batteria di portieri al top: tra noi c’è grande unione, ci confrontiamo tanto con Alessandro che è il più esperto del gruppo. Io e Romagnoli siamo giovani, abbiamo tanto da imparare da lui".

s.m.