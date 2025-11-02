Il precedente. In serie D con la Real Spal furono due pareggi. Nel ritorno un 1-1 con rete biancazzurra di Laurenti

Anche nella stagione 2012-13, l’unica che vide protagonista la Spal in campo dilettantistico prima di quella in corso, i biancazzurri si ritrovarono di fronte il Mezzolara. Finì in pareggio sia a Budrio (0-0) che a Ferrara (1-1), nell’ambito di un campionato di serie D che risultò particolarmente deludente per entrambe le squadre. La squadra di Luppi infatti era reduce da un torneo che la vide arrivare seconda e arrendersi soltanto in finale playoff, mentre quella di Sassarini – almeno sulla carta – nutriva l’ambizione di tornare subito in Lega Pro. Curiosamente la Real Spal debuttò in serie D proprio allo stadio Zucchini contro il Mezzolara: era il 2 settembre 2012, e l’incontro terminò a reti inviolate lasciando subito la sensazione che per i biancazzurri il campionato non sarebbe stato una passeggiata. Nel girone di ritorno invece la partita tra Spal e Mezzolara fu prima sospesa per nebbia, poi rinviata per pioggia e infine disputata e conclusa 1-1 con reti di Torelli e Laurenti. Oggi si gioca al piano inferiore ma stavolta la gara mette in palio la vetta della classifica.