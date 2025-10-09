Il presidente del club di Chioggia ieri ha parlato sulla stampa locale: "Evidentemente la collaborazione non si era mai interrotta». Sandro Federico, il doppio ruolo fa discutere. La Clodiense: "Sapevamo che erano amici»

Il ruolo ricoperto da Sandro Federico negli ultimi mesi continua a fare discutere. Come è noto, il dirigente nato a Toronto ha iniziato la stagione da direttore sportivo della Clodiense, alla quale si era legato a fine maggio. La nascita dell’Ars et Labor guidata dalla proprietà argentina poi ha aperto una nuova prospettiva, e ha cominciato a lavorare per il club biancazzurro come consulente esterno e uomo di fiducia.

Partecipando però concretamente ad ogni operazione di mercato della nuova Spal. Tutto questo continuando ad essere un tesserato della Clodiense, della quale ha costruito la squadra che sta disputando il campionato di serie D. Il direttore sportivo Federico ha assicurato che la società di Chioggia era perfettamente al corrente di quello che stava accadendo, una versione però che non viene confermata da Ivano Boscolo Bielo che su Il Gazzettino di Venezia e Mestre commenta così il rapporto tra il suo ex dirigente e l’Ars et Labor: "Ad agosto avevamo parlato con lui inerentemente alla sua amicizia con i dirigenti della ex Spal e ci aveva confermato che si trattava solo di quello – riporta Tuttomercatoweb.com –. E che quella consulenza si era limitata a qualche consiglio elargito per qualche giorno, e poi il definitivo stop. Dopo quello che è successo possiamo invece ipotizzare che amicizia e collaborazione non si sono mai stoppate e ora tutto si è trasformato in un rapporto ufficiale dopo le dimissioni che abbiamo ricevuto per suoi motivi personali".

A differenza della Spal, la Clodiense non ha ancora individuato il nuovo direttore sportivo. Curiosamente però proprio ieri la società granata ha annunciato l’ingaggio di un giocatore importante per la serie D, peraltro un freschissimo ex spallino. Si tratta di Igor Radrezza, che fino a ieri era rimasto senza contratto dopo il fallimento della Spal. La scorsa stagione, in biancazzurro il centrocampista classe 1993 ha disputato 28 gare di campionato realizzando un gol sul campo del Sestri Levante. Nelle ultime settimane si è accasato anche Alessandro Bassoli, che qualche mese fa sembrava destinato a tornare a Ferrara e invece si è trasferito al Rimini in serie C.

s. m.