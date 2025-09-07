Il programma. Tutti in campo oggi alle 15,30. Coppa: mercoledì Spal-Comacchiese

Questo il programma di oggi e la probabile formazione dei biancazzurri allo stazio Mazzola di Santarcangelo.

Young Santarcangelo-Spal Stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna, ore 15,30 Arbitro: Lena di Treviso Meteo: +27° sereno Spal (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Casella, Mazzali; Cozzari, Ricci, Malivojevic; Gaetani, Carbonaro, Senigagliesi. All. Di Benedetto Panchina: Luciani, Mambelli, J. C. Chazarreta, Stoskovic, L. Mazza, Di Bartolo, Prezzabile, Barazzetta, G. Mazza.

Il turno in Eccellenza girone B, seconda giornata (oggi alle 15,30): Castenaso-Comacchiese Young Santarcangelo-Spal Faenza-Mezzolara Fratta Terme-Solarolo Massa Lombarda-Osteria Grande Medicina Fossatone-Cava Ronco Russi-Sant’agostino Sanpaimola-Mesola Sampierana-Pietracuta (rinviata al 17 settembre alle 20,30)

Classifica Cava Ronco.............................3 Young Santarcangelo..............3 Fratta Terme............................3 Sant’Agostino..........................3 Russi.........................................3 Castenaso.................................1 Medicina Fossatone.................1 Mezzolara.................................1 Osteria Grande.........................1 Sampierana..............................1 Solarolo....................................1 Faenza......................................1 Mesola......................................1 Pietracuta................................0 Spal..........................................0 Sanpaimola..............................0 Comacchiese..........................0 Massa Lombarda.....................0

COPPA ITALIA. Mercoledì sera è previsto un turno di Coppa, la seconda giornata. Si gioca alle 20,30 e per il mini girone che raggruppa le ferraresi, sono in programma Spal-Comacchiese e Sant’Agostino-Mesola.