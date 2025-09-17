Il prossimo impegno. A Budrio sabato contro il Medicina. Settecento biglietti per i tifosi estensi

Se la prima trasferta stagionale a Santarcangelo di Romagna ha creato tantissimi problemi di natura organizzativa, quella in programma sabato prossimo alle 15,30 allo stadio Zucchini di Budrio contro il Medicina Fossatone dovrebbe presentare meno disagi per i tifosi biancazzurri. Nell’impianto che normalmente ospita il Mezzolara, agli spallini è stato destinato un settore ospiti (700 posti disponibili) con tribuna scoperta senza posti numerati, indicata principalmente per il tifo organizzato. L’ingresso è in via Muratori, con apertura cancelli alle 14. Il costo del biglietto è di 10 euro e quello ridotto Under 14 di 5 euro. I tagliandi saranno in vendita presso il botteghino dello stadio il giorno della partita, in piazzale della Gioventù. In caso di esaurimento posti nel settore ospiti, sarà consentito il regolare accesso presso la tribuna coperta (700 posti disponibili), provvista di posti a sedere numerati. L’ingresso è in piazzale della Gioventù, con costo biglietto di 10 euro e ridotto Under 14 5 euro. I biglietti saranno in vendita presso il botteghino dello stadio il giorno della partita, in piazzale della Gioventù. I biglietti non saranno nominativi. Intanto, ripartirà dalla prossima settimana la consegna delle restanti tessere di abbonamento. Ecco gli orari: martedì 23 settembre dalle 15 alle 18, da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

s.m.