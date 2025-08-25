Il protagonista cozzari. "Non era facile oggi, dopo 20 giorni di lavoro»

È stato un debutto indimenticabile per Mattia Cozzari, che ha deciso la prima gara della storia dell’Ars et Labor con un bellissimo colpo di testa su assist di Senigagliesi dalla fascia destra. Peraltro sotto la curva Ovest e all’ultimo secondo del lunghissimo recupero concesso dall’arbitro Cavalazzi, quando ormai il Mesola pensava di essere riuscito a strappare il pareggio. L’ex centrocampista del Prato è entrato nella ripresa al posto di Carbonaro nel momento in cui la Spal ha iniziato ad arrancare, poi è stato il protagonista assoluto della reazione finale con la rete annullata per fuorigioco e quella della vittoria con l’incornata che ha messo al tappeto il Mesola. "È andata bene, sono contento per me ma soprattutto per la squadra – afferma la mezz’ala classe 1999 –. Siamo contenti, perché lavoriamo assieme soltanto da 20 giorni e non era facile. Questa è una partita che moralmente ci aiuterà molto in vista della prima di campionato di domenica prossima. Il gol al Mazza? Un’emozione straordinaria, questo stadio lo conosco bene, ma non voglio parlare di me. La festa sotto la curva Ovest a fine partita? C’è grande entusiasmo, sia all’interno del gruppo che tra i tifosi: avvertiamo tanta positività dopo un’estate difficile per la Spal e la città" (nella foto i tecnici Di Benedetto e Cavallari).

s.m.