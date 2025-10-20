Il protagonista. Moretti: "E’ stato l’esordio che sognavo. Ora aspetto sabato, per giocare al Mazza»

È bastata mezz’ora a Federico Moretti per segnare il primo gol in biancazzurro: entrato nella ripresa al posto di Gaetani, il nuovo acquisto ha messo il punto esclamativo sulla vittoria in pieno recupero realizzando la rete del definitivo 0-4. "È il classifico esordio che tutti sognano, però per quanto mi riguarda è importante soprattutto che la squadra abbia vinto – sottolinea il centravanti arrivato dall’Union Clodiense –. Il risultato può indurre a pensare che la partita sia stata facile, ma non è stato così: siamo contenti, sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi avanti così. Il gol? Sono stato anche molto fortunato, devo ammetterlo, ma per una punta la rete è importante a prescindere dal modo in cui si realizza. Ripeto comunque che la priorità era la vittoria, poi se arriva anche grazie a un mio gol ancora meglio. Cercherò di mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra: sono arrivato in una formazione prima in classifica, col migliore attacco e la miglior difesa. La qualità è tanta e quando hai dei compagni forti tutto diventa più facile. La tifoseria? Ho scelto la Spal anche per questo, per chi gioca a calcio questa è l’essenza e non vedo l’ora che arrivi sabato in casa".

s.m.