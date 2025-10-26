Il punto. Tanti errori nell’impostazione. Difesa e identità le cose migliori

La Spal targata Ars et Labor centra la quinta vittoria consecutiva e mantiene la testa della classifica. Il successo di misura sull’ottimo Russi è il più sofferto della serie, e proprio per questo tanto più rende merito alla squadra, che ha saputo pazientare e soffrire, e in concreto consentire a Giacomel una sola parata, nemmeno difficile, un minuto prima del gol. Detto dei meriti, val la pena cercar di capire, al di là della bella prestazione del Russi, perchè la Spal abbia così faticato a imporsi.

La gara è stata esemplare, sotto questo aspetto. Soprattutto nella prima mezz’ora, la Spal non è riuscita a far gioco, e nemmeno ad entrare nell’area ospite, concludendo solo una volta da fuori con Cozzari. Pur non trovando mai la forza di impegnare Giacomel, il Russi pressava a tutto campo anche in alto, costringendo la Spal a una gran mole di errori in fase di impostazione: i biancazzurri cercavano di uscire dalla morsa arancione solo con lunghe fiondate che non trovavano che raramente le punte, mentre l’uscita al 18’ dell’infortunato Senigagliesi toglieva fantasia e imprevedibilità di colpi. Costretto a giocare spalle alla porta, lo stesso Moretti, che non ha qui il suo fondamentale, era costretto a una prova di sacrificio. Non c’era chi tenesse palla in alto facendo salire a rimorchio i centrocampisti, e quindi ad attaccare erano solo due o tre uomini alla volta. A centrocampo c’erano i rientri di Cozzari e Prezzabile, e avere due terzi di reparto nuovo senza l’influenzato Malivojevic ha senz’altro contribuito alle difficoltà.

Dopo la mezz’ora i padroni di casa sono saliti di tono ma senza graffiare. Conquistati sette corner, la Spal l’ha spuntata solo una volta con un’inzuccata di Dall’Ara, che restava alla fine la sola occasione vera del suo primo tempo: anche sui piazzati a favore bisogna crescere. Mancava precisione di tocco e la squadra appariva troppo lunga e larga, in quei primi 45’. Nella ripresa i temi non sono stati troppo diversi, ma fisicità, volontà ferrea e maggior qualità nei passaggi hanno permesso di fare la differenza e sbloccare il risultato. La squadra deve solo ritrovare l’alternativa ai lanci in verticale, con una manovra per linee interne che porti ad attaccare con più uomini portando su i centrocampisti, come accaduto in altre occasioni. Il resto, dalla fase difensiva al carattere e alla identità di squadra, va benissimo. E regala un meritato primo posto.

Mauro Malaguti