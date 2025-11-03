Acquista il giornale
  Il ricordo: la banda del 'Rocchino', sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d'orchestra, protagonista a Ferrara negli anni Ottanta. Addio Galeone: gaudente e stravagante, amava il bel calcio

Il ricordo: la banda del ’Rocchino’, sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d’orchestra, protagonista a Ferrara negli anni Ottanta. Addio Galeone: gaudente e stravagante, amava il bel calcio

Il suo triennio ferrarese fu tutto alti e bassi, ma a Udine, Pescara e Perugia diede il meglio. Simpatico e vanitoso, adorato dal pubblico

di MAURO MALAGUTI
3 novembre 2025
Giovanni Galeone, allenatore della Spal dal 1983 al 1986 (Foto Bp)

Giovanni Galeone, allenatore della Spal dal 1983 al 1986 (Foto Bp)

La banda del Rocchino, sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d’orchestra, o meglio ancora, il suo primo ballerino. Simpatico e vanitoso, mai amato dai suoi dirigenti cui scopriva le spalle spesso e volentieri, amatissimo e odiatissimo dai suoi calciatori tutti, adorato dal pubblico che apprezzava la sua "presa diretta", Gianni Galeone è stato un eccellente allenatore e un furbacchione di tre cotte: quasi nessuno, a Ferrara come altrove, è stato capace di esercitare analoga captatio benevolentiae.

Non è stato solo il mèntore pescarese di Max Allegri, ruolo a cui lo avevano ridotto negli ultimi anni caricaturisti che non avevano mai visto all’opera le sue squadre. Giocavano assai più fluide di quelle del Max, le sue formazioni: erano più ariose e meno "risultatiste". Anzi, a ben pensarci, erano davvero il contrario di quelle di Allegri.

Quel carattere da filosofo meridionale, da Scopigno più gaudente, e quella impudenza che lo portava ad apparire spesso stravagante, gli ha impedito di toccare le vette dell’allievo-amico, e a lungo gli ha precluso l’accesso alle grandi piazze. Ma le promozioni in serie A conquistate a Udine, Perugia e due volte a Pescara raccontano un gran bel calcio.

Il suo triennio ferrarese fu tutto alti e bassi, e suonò a preannunciò della parabola della sua carriera. A portarlo a Ferrara in una Spal bisognosa di una operazione simpatia era stato Cesarino Morselli, primo ds del dopo-Mazza, al suo rientro alla base nel 1983. Si veniva da una retrocessione e da un’altra salvezza infame, e Galeone fece centro riavvicinando la Spal alla sua gente con i De Gradi, Ferretti, Bresciani, Lamia Caputo.

Dopo l’estate seguì un esonero, e dopo un mese di Danova, un ritorno alla base per la più sudata delle rimonte-salvezza, per differenza reti sulla Jesina. Il terzo campionato fu più tranquillo, ma con la nuova e austera dirigenza milanese di Nicolini non c’era pericolo che il genialoide Galeone e il suo fido cane lupo potessero trovare feeling, e infatti fu la fine della storia. In estate lasciò a Ferruccio Mazzola, dopo essersi tolto il capriccio di rivelare a marzo che era già stato prenotato al posto suo il fratello di Sandrino.

Mantenne poi a lungo il sodalizio col suo vice, Franco Bozzao, e coi giornalisti che se avevano bisogno di un titolo a effetto lo sapevano generoso. Che la terra gli sia lieve.

Mauro Malaguti

