Il ricordo: la banda del ’Rocchino’, sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d’orchestra, protagonista a Ferrara negli anni Ottanta. Addio Galeone: gaudente e stravagante, amava il bel calcio

La banda del Rocchino, sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d’orchestra, o meglio ancora, il suo primo ballerino. Simpatico e vanitoso, mai amato dai suoi dirigenti cui scopriva le spalle spesso e volentieri, amatissimo e odiatissimo dai suoi calciatori tutti, adorato dal pubblico che apprezzava la sua "presa diretta", Gianni Galeone è stato un eccellente allenatore e un furbacchione di tre cotte: quasi nessuno, a Ferrara come altrove, è stato capace di esercitare analoga captatio benevolentiae.

Non è stato solo il mèntore pescarese di Max Allegri, ruolo a cui lo avevano ridotto negli ultimi anni caricaturisti che non avevano mai visto all’opera le sue squadre. Giocavano assai più fluide di quelle del Max, le sue formazioni: erano più ariose e meno "risultatiste". Anzi, a ben pensarci, erano davvero il contrario di quelle di Allegri.

Quel carattere da filosofo meridionale, da Scopigno più gaudente, e quella impudenza che lo portava ad apparire spesso stravagante, gli ha impedito di toccare le vette dell’allievo-amico, e a lungo gli ha precluso l’accesso alle grandi piazze. Ma le promozioni in serie A conquistate a Udine, Perugia e due volte a Pescara raccontano un gran bel calcio.

Il suo triennio ferrarese fu tutto alti e bassi, e suonò a preannunciò della parabola della sua carriera. A portarlo a Ferrara in una Spal bisognosa di una operazione simpatia era stato Cesarino Morselli, primo ds del dopo-Mazza, al suo rientro alla base nel 1983. Si veniva da una retrocessione e da un’altra salvezza infame, e Galeone fece centro riavvicinando la Spal alla sua gente con i De Gradi, Ferretti, Bresciani, Lamia Caputo.

Dopo l’estate seguì un esonero, e dopo un mese di Danova, un ritorno alla base per la più sudata delle rimonte-salvezza, per differenza reti sulla Jesina. Il terzo campionato fu più tranquillo, ma con la nuova e austera dirigenza milanese di Nicolini non c’era pericolo che il genialoide Galeone e il suo fido cane lupo potessero trovare feeling, e infatti fu la fine della storia. In estate lasciò a Ferruccio Mazzola, dopo essersi tolto il capriccio di rivelare a marzo che era già stato prenotato al posto suo il fratello di Sandrino.

Mantenne poi a lungo il sodalizio col suo vice, Franco Bozzao, e coi giornalisti che se avevano bisogno di un titolo a effetto lo sapevano generoso. Che la terra gli sia lieve.

Mauro Malaguti