Il settore biancazzurro. Tutti i responsabili, squadra per squadra. La novità El Kaddouri con under 16 e 17

Altre figure centrali del progetto giovanile biancazzurro sono Daniele Corontini (responsabile portieri), Lorenzo Balboni (area motoria) e Giovanni Dima (campo e segreteria). Ma passiamo in rassegna le varie selezioni, partendo dal gruppo unico di Under 17 e Under 16. L’allenatore è Omar El Kaddouri (foto), che guiderà la categoria di ragazzi più grandi. Il tecnico marocchino sarà coadiuvato da Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Paolo Poggioli (dirigente).

Passando all’Under 15, l’allenatore è Federico Querzola, il cui team è composto da Davide Bini (collaboratore), Lorenzo Balboni (preparatore atletico), Daniele Corontini (preparatore portieri) e Davide Mosca (dirigente). Nell’Under 14 sulla panchina siederà Alessandro Tinti, con Francesco Cremonese collaboratore, Lorenzo Balboni preparatore atletico, Daniele Corontini preparatore portieri e Alessandro Sivieri dirigente.

Staff più ‘basic’ per le categorie di ragazzini e bambini. Nella categoria Under 13 i tecnici saranno Enrico Preti e Tommaso Occhi. Nella categoria Under 12 gli allenatori saranno Luca Collini e Flavio Rinaudo. Passando all’Under 11, Davide Santoro e Vito Castellano saranno i mister di riferimento. Infine, l’Under 10 e Under 9, che come accaduto con Under 17 e Under 16 saranno unite in un gruppo unico che sarà curato da Massimo Solieri, Francesco Proto e Davide Cremonini.