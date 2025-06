Il sindaco Fabbri ha dichiarato di preferire soggetti radicati sul territorio ed entrambi lo sarebbero. Mattioli e X Martiri, cordate al lavoro

Il bando per individuare la proprietà della nuova Spal deve ancora essere presentato, ma nella corsa per prendere il timone del club biancazzurro sono tanti i soggetti interessati, probabilmente non soltanto ferraresi, anche se il sindaco Fabbri ha dichiarato di preferire soggetti seri e radicati sul territorio. Così ad oggi sembrano essere due le soluzioni più adatte alla situazione.

Una porta all’ex presidente spallino Walter Mattioli, che tra mercoledì e giovedì avrebbe acquisito una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Naturalmente ci si aspetta che il ruolo di Mattioli sia analogo a quello ricoperto negli anni d’oro della storia recente della Spal, quindi un presidente operativo a 360 gradi. Mattioli avrà bisogno di partner di un certo peso, che gli permettano di presentarsi davanti al sindaco Fabbri e all’assessore Carità con solide garanzie.

Resta però pienamente in corsa il gruppo legato alla X Martiri Porotto, che può contare anche su un settore giovanile collaudato e con tanta voglia di fare il salto di qualità.

La palla passa all’amministrazione comunale.