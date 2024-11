Il tecnico avversario. "Rispetto la Spal, ma a noi servono punti»

La sconfitta rimediata nell’ultima giornata in casa con la Virtus Entella ha lasciato qualche scoria in casa Torres, che mister Alfonso Greco (nella foto) vuole subito eliminare sbancando Ferrara, dove ha giocato quattro campionati nella seconda metà degli anni Novanta. "Dobbiamo provare a vincere – spiega l’ex di turno –. La Spal è partita con altre ambizioni e guardando la rosa mi lascia perplesso questa classifica, ma per noi non deve cambiare nulla. La marcia del Pescara non mi interessa: dobbiamo pensare solo a noi stessi, poi nei prossimi mesi vedremo a che punto siamo. La vittoria del Pescara non cambia le nostre ambizioni: se la mia squadra domina come contro la Virtus Entella, di partite ne vinceremo parecchie. Lasciare però punti per strada come abbiamo fatto non è possibile e non possiamo permettercelo, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Per quanto mi riguarda, se devo prendere insulti e critiche per aiutare chi lavora nella Torres per un traguardo inseguito oltre 120 anni non c’è problema, anzi sono qui per questo. Nelle ultime due giornate non abbiamo vinto, però ho avuto la conferma che stiamo lavorando bene: abbiamo sempre comandato il gioco, anche contro una big come la Virtus Entella. Il calcio è anche fatto di episodi, e mi sto chiedendo il motivo delle difficoltà a vincere in casa. Mastinu? È un giocatore importante, il suo recupero è fondamentale. Abbiamo tutti a disposizione, anche Nanni che viene da due partite storiche con la Nazionale di San Marino".