Il tecnico: "Dopo il vantaggio dovevamo chiuderla, invece il loro pareggio ci ha destabilizzati, e non deve accadere. Brutto perdere davanti a tutta questa gente». Di Benedetto: "Condizione non ottimale, ma niente alibi»

Stefano Di Benedetto mastica amaro: il tecnico siciliano si aspettava un esordio in campionato completamente diverso, invece il suo percorso in Eccellenza inizia con una sconfitta. "C’è dispiacere e amarezza, perché perdere in questo modo fa male – commenta –. Dopo il vantaggio dovevamo riuscire a raddoppiare: ci abbiamo provato, però il gol dell’1-1 ci ha destabilizzato e non deve più capitare. A quel punto abbiamo comunque provato a vincere, però non siamo stati ordinati e il Fratta Terme ci ha punito in extremis. Di sicuro non abbiamo fatto una buona prestazione. Sappiamo che il campionato è difficile e ce lo ripetiamo tutti i giorni: non siamo stati bravi a restare dentro la partita. Mi aspetto di più, è brutto perdere davanti a tutta questa gente, però servono prestazioni importanti, a prescindere dal fatto che per gli avversari quella con la Spal rappresenti la partita della vita. L’aspetto della preparazione fisica è importante: abbiamo iniziato tardi e la condizione non è ottimale, ma non deve essere un alibi. Chi gioca dal primo minuto deve dare tutto, poi chi entra dalla panchina può dare il proprio contributo come è stato oggi. La Spal non sta ancora bene e non è performante, quindi dobbiamo allenarci e lavorare forte. Sconfitte come questa devono servire per crescere: il Fratta ha messo cuore e grinta, ha vinto più duelli e arrivava sempre primo sulla palla. In occasione dell’ultimo gol la palla non doveva entrare, bisogna difendere meglio la porta. Il mercato? La società sa come la penso. Il Fratta Terme uomo su uomo? Non penso che l’atteggiamento tattico degli avversari abbia fatto la differenza, è stata la prestazione della mia squadra che è stata insufficiente. E i gol subiti sono arrivati entrambi da nostre disattenzioni". Per Giuseppe Iglio è stato l’impatto a non essere adeguato: "L’atteggiamento era quello giusto, ma non abbiamo iniziato la partita facendo le cose che dovevamo – spiega il capitano –. È stato l’approccio ad essere sbagliato. Il pubblico? L’atmosfera è stata bellissima: ringraziamo i tifosi, so cosa possono darci. Purtroppo è mancata la gestione del vantaggio e anche del pareggio. Ci sono partite in cui non si riesce a dominare, e bisogna capire che non dobbiamo perderle".

s.m.