Il turno. Fratta Terme riceve il Sanpaimola

Spal (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Mambelli, Mazzali; Di Bartolo, Ricci, Malivojevic; Senigagliesi, Carbonaro, Gaetani. All. Di Benedetto Panchina: Luciani, Romagnoli,...

di STEFANO MANFREDINI
19 ottobre 2025
Cori, bandiere e passione: il tifo della SPAL

Spal (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Mambelli, Mazzali; Di Bartolo, Ricci, Malivojevic; Senigagliesi, Carbonaro, Gaetani. All. Di Benedetto

Panchina: Luciani, Romagnoli, Casella, Stoskovic, L. Mazza, Prezzabile, Barazzetta, G. Mazza, Moretti, Cozzari

Eccellenza girone B, ottava giornata (oggi alle 15,30): Medicina Fossatone-Sant’Agostino 1-1 (giocata ieri), Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Young Santarcangelo-Faenza, Fratta Terme-Sanpaimola, Cava Ronco-Solarolo, Massa Lombarda-Mesola, Osteria Grande-Spal, Russi-Sampierana

Classifica

Spal e Fratta Terme...............................15

Medicina Fossatone, Castenaso e Sant’Agostino.......................................14

Cava Ronco, Massa Lombarda e Mezzolara.............................................13

Sanpaimola e Sampierana....................11

Russi.......................................................9

Young Santarcangelo.............................8

Faenza....................................................6

Osteria Grande e Mesola........................5

Solarolo..................................................4

Pietracuta...............................................3

Comacchiese.........................................2

