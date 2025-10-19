Il turno. Fratta Terme riceve il Sanpaimola
Spal (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Mambelli, Mazzali; Di Bartolo, Ricci, Malivojevic; Senigagliesi, Carbonaro, Gaetani. All. Di Benedetto Panchina: Luciani, Romagnoli,...
Panchina: Luciani, Romagnoli, Casella, Stoskovic, L. Mazza, Prezzabile, Barazzetta, G. Mazza, Moretti, Cozzari
Eccellenza girone B, ottava giornata (oggi alle 15,30): Medicina Fossatone-Sant’Agostino 1-1 (giocata ieri), Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Young Santarcangelo-Faenza, Fratta Terme-Sanpaimola, Cava Ronco-Solarolo, Massa Lombarda-Mesola, Osteria Grande-Spal, Russi-Sampierana
Classifica
Spal e Fratta Terme...............................15
Medicina Fossatone, Castenaso e Sant’Agostino.......................................14
Cava Ronco, Massa Lombarda e Mezzolara.............................................13
Sanpaimola e Sampierana....................11
Russi.......................................................9
Young Santarcangelo.............................8
Faenza....................................................6
Osteria Grande e Mesola........................5
Solarolo..................................................4
Pietracuta...............................................3
Comacchiese.........................................2
