Il vertice. Stipendi non pagati da ottobre: l’Aic incontra la Lucchese

La ventottesima giornata del girone B di serie C scatta stasera con l’anticipo tra Pineto e Vis Pesaro, due squadre che gravitano in zona playoff e quindi un incontro che non interessa la Spal. Le partite che coinvolgono la squadra di Baldini si disputeranno tutte domenica pomeriggio. Alle 12,30 il Milan Futuro (a -2 da Antenucci e compagni) ospiterà il Pescara, poi alle 17,30 la Lucchese farà visita al Sestri Levante e in contemporanea il Perugia riceverà la capolista Virtus Entella. Lucchese e Grifo condividono il quintultimo posto a +5 sui biancazzurri, e stanno vivendo situazioni molto delicate per motivi differenti. I rossoneri sono reduci da due vittorie di fila, ma a Lucca presto arriverà una pesante penalizzazione e soprattutto nessuno è in grado di pronosticare se la squadra di Gorgone terrà duro fino alla fine del campionato. Ieri ha incontrato l’Associazione italiana calciatori, e assieme hanno elaborato un comunicato congiunto: "La squadra Lucchese, in unione con l’Aic, intende denunciare la situazione creatasi: stipendi non pagati da ottobre, l’assenza della società e la necessità di provvedere anche alle spese quotidiane necessarie per la prosecuzione dell’attività, e soprattutto l’assenza di ogni chiarezza per il futuro. Queste condizioni non sono dignitose né rispettose della nostra professionalità. I calciatori si stanno impegnando e continueranno a lavorare e a onorare la maglia, vogliamo però alzare la voce contro una situazione inaccettabile, che lede la nostra dignità".