"In settimana tanto lavoro. Voglio una gara importante"

Ha il sapore dell’ultima spiaggia la sfida tra Spal e Campobasso, soprattutto per i biancazzurri, che hanno assoluta necessità di muovere la classifica dopo le ultime sconfitte.

Lo sa bene mister Francesco Baldini, partito con due sconfitte in altrettante partite da quando è in sella alla panchina estense: "Il nostro principale problema in questo momento è la quantità di gol che stiamo subendo – l’analisi del tecnico spallino –. È chiaro che dobbiamo concentrarci su questo aspetto e, infatti, abbiamo lavorato intensamente in settimana per migliorare.

Abbiamo recuperato alcuni giocatori chiave, come Fiordaliso, che torna dopo un infortunio al crociato: ha già una partita in più nelle gambe, anche se finora ha solo partecipato a partitelle contro la Primavera. Abbiamo recuperato pure Arena, un giocatore importante per le sue caratteristiche. I ragazzi sono motivati e pronti a dare il massimo: la sfida più grande sarà quella di portare in campo, ogni domenica, il lavoro che facciamo durante la settimana.

Gli avversari vengono qui per rubarci punti, quindi dobbiamo essere pronti a combattere. Ho notato dei miglioramenti, specialmente nelle marcature in area, un aspetto su cui stiamo lavorando quotidianamente. Oggi mi aspetto una prestazione importante dai ragazzi. È vero che il lavoro, i moduli e le strategie contano, ma la concentrazione sugli episodi è fondamentale.

Ad esempio, il tiro di Antenucci, che normalmente segna, è finito in una situazione sfortunata. Dobbiamo alzare i nostri livelli di concentrazione, determinazione e cattiveria agonistica, soprattutto in difesa".

Il focus si sposta sugli avversari di oggi: "Il Campobasso è una squadra che ha ottenuto una vittoria importante contro la Ternana. Hanno dimostrato di saper soffrire e di difendere il risultato con tutte le loro forze. Mi aspetto una partita intensa e fisica, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere a questa sfida. Se riusciamo a pareggiare la loro intensità, possiamo dimostrare il nostro valore.

Ci sono ancora undici partite da giocare e i punti in palio sono tanti: è troppo presto per fare calcoli, ma dobbiamo trovare il modo di muovere la classifica. Le chiacchiere sono state tante, ora è il momento di dimostrare sul campo la nostra rabbia e determinazione.

Stiamo valutando ogni aspetto per schierare una squadra competitiva, che sappia difendere e, soprattutto, trovare la via del gol".

Jacopo Cavallini