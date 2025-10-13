"Inizio contratto, poi tutti bravi a riprenderla"

Esprime tutta la sua soddisfazione Stefano Di Benedetto nel dopo gara per essere riusciti ad avere la meglio sul Cava Ronco, nonostante l’handicap dello svantaggio nei minuti iniziali. "Si sono molto contento, come del resto tutta la squadra, di questa vittoria – commenta in sala stampa –, anche di come è maturata. Si era messa in salita con il gol preso al terzo minuto e l’abbiamo accusato a livello emotivo. Abbiamo giocato un po’ contratti, anche se il pallino è rimasto a noi, però il giro palla era un po’ lento. Abbiamo sfiorato il gol in diverse occasioni ma nel primo tempo non siamo stati capaci di pareggiare. All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di stare sereni, era facile arrabbiarsi, distrarsi ed innervosirsi. Abbiamo sistemato qualcosa e siamo stati bravi a riprenderci il match".

Il primo posto? "L’importante è continuare il nostro cammino. Apprendo da voi che siamo primi. Certo, fa piacere, ma siamo soltanto alla settima giornata e personalmente fino a dicembre la classifica non la guardo. Mi concentro sui ragazzi, su come migliorarli".

La sostituzione di Mambelli nell’intervallo è dovuta a problemi fisici o a scelta tecnica? "Scelta tecnica. Edoardo è un ragazzo fantastico che ha sempre fatto bene, oggi l’ho visto in difficoltà ed era anche ammonito. In quel momento avevo bisogno della fisicità di Stoskovic".

Tre gol dalle punte: finalmente? "Fa molto piacere. Io ogni giorno i ragazzi li vedo allenare con grande tenacia. Sono ragazzi umili che cercano sempre di migliorarsi. Carbonaro e Gaetani sono anche giocatori esperti, Mazza è giovane ed ha bisogno di fiducia. Gaetani col Castenaso non aveva giocato, eppure è stato titolare in questa gara".

Un abbraccio molto caloroso tra lei e Mazza subito dopo il gol: un significato particolare dietro alla sua rete? "Sì, Gabriele l’ho visto crescere nel Palermo, non avendo ancora fatto gol soffriva, gli attaccanti vivono per il gol. Quando è entrato gli avevo detto che lo aspettavo per un abbraccio perché avrebbe segnato. E così è stato".

Con questi gol degli attaccanti non è che adesso non le prendono più l’attaccante? "Bisogna essere fiduciosi. Siamo all’inizio, vedo tanta frenesia. Stiamo sereni che le cose belle arrivano, come le prestazioni dei ragazzi. Non innervosiamoci, stiamo compatti e magari arriva qualche sorpresa".

In settimana avete salutato Mirco Antenucci… "Mandiamo un forte abbraccio tutti a Mirco, abbiamo lavorato a stretto contatto per due mesi e si era instaurato un buon rapporto. Auguriamo le migliori fortune al direttore".

Beatrice Bergamini