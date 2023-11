Intanto le immagini della moviola fugano ogni dubbio: giusto annullare per fuorigioco la rete del Sestri Levante. Contro la Torres da verificare Peda e Maistro

L’analisi del turno infrasettimanale non può prescindere dall’episodio controverso del gol annullato al Sestri Levante all’85’. I rossoblù hanno protestato a lungo, subito dopo la decisione arbitrale e nel post partita, ma dopo aver osservato con attenzione le immagini si può affermare che la rete firmata da Gala non era da convalidare. E che alzando la bandierina sul cross proveniente dalla fascia destra il guardalinee non ha certo preso un abbaglio, considerando che la posizione di un attaccante della squadra di Barilari (che non ha colpito la palla ma ha partecipato attivamente all’azione, trovandosi sulla traiettoria del traversone) era – seppur di poco – irregolare. Chiarito questo dubbio, non vanno dimenticate le difficoltà che la Spal ha trovato per l’ennesima volta e che il gol di Bertini ha contribuito a mascherare. La speranza è che la vittoria ritrovata dopo oltre un mese di astinenza riesca a sbloccare psicologicamente una squadra che continua a stentare.

Il calendario non aiuta, considerando che domani l’avversario di turno è la capolista Torres, nell’ambito di una partita che mister Colucci dovrà preparare facendo i conti con una lunga lista degli indisponibili. Il tecnico naturalmente non potrà contare sui vari Arena, Siligardi, Dalmonte e Sits, ma col Sestri Levante si è fermato pure Iglio, che con tutta probabilità non parteciperà alla trasferta di Sassari.

Il difensore irpino ha accusato un problema muscolare che deve ancora essere approfondito attraverso gli esami strumentali, ma è prevedibile che debba restare ai box almeno qualche settimana. Da verificare invece le condizioni di Peda e Maistro (nella foto), nemmeno convocati nel turno infrasettimanale a causa dei rispettivi acciacchi. Sia il difensore polacco che il centrocampista di Porto Tolle potrebbero recuperare, ma una decisione definitiva sul loro utilizzo verrà presa soltanto in extremis.