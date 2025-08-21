Intanto l’ex Contiliano sta per accasarsi al Cosenza. Oggi la squadra sfila al Mazza. Per i tifosi ingresso in Curva

Il primo appuntamento ufficiale della stagione è fissato per domenica prossima, in occasione del match casalingo di Coppa Italia di Eccellenza contro il Mesola. I tifosi però avranno la possibilità di tornare allo stadio Mazza con qualche giorno di anticipo, per la precisione oggi alle 19 per la presentazione della squadra di Di Benedetto targata Ars et Labor che avrà il compito di vincere il torneo e balzare immediatamente in serie D. La passerella di Iglio e compagni, e di tutti i componenti dello staff tecnico, è in programma alle 19, ma il pubblico potrà entrare in curva Ovest da via Ortigara a partire dalle 18,30. L’ingresso è gratuito, ed è una buona occasione per riprendere confidenza con lo stadio Mazza dopo un’estate a dir poco turbolenta.

EX SPALLINI. Ad una manciata di giorni dall’inizio del campionato di serie C, finalmente Nicolò Contiliano si sta per accasare. Il centrocampista di Santa Maria Maddalena, cresciuto nel vivaio della Spal e reduce da un’esperienza positiva con la maglia del Carpi, starebbe per trasferirsi al Cosenza dopo essere rimasto senza contratto. Ancora libero invece Puletto.