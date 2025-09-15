Interviste e mercato. Sondato l’ex Zigoni. Barazzetta assist man

Luca Senigagliesi da una parte, Alberto Barazzetta (nella foto) dall’altra. I due attaccanti esterni della Spal hanno piegato il Massa Lombarda con gol e assist. "Questa rete ci voleva proprio – commenta Senigagliesi –, perché erano diverse partite che attaccavamo tanto ma non concretizzavamo le occasioni. L’azione era provata in allenamento: quando Malivojevic ha la palla tra i piedi, noi esterni tagliamo perché sappiamo che può arrivarci da un momento all’altro. Stiamo crescendo sia sotto il profilo del gioco che del morale, inoltre fisicamente stiamo meglio. Nelle gare precedenti ho servito assist, oggi ho segnato: vivo per questo, però l’obiettivo principale è quello collettivo. Il clima dello stadio Mazza? È uno stimolo enorme, se fai una giocata si incendia lo stadio e se vinci si festeggia sotto la curva: non c’è niente di più bello". Alla seconda gara da titolare di fila, Barazzetta ha servito un assist perfetto a capitan Iglio per il raddoppio: "Sono contento di essermi guadagnato il posto – confessa –, anche se ci sono tanti giocatori forti e non è importante chi gioca dall’inizio".

MERCATO. L’Ars et Labor ha effettuato un sondaggio per Gianmarco Zigoni, attualmente svincolato. L’ex biancazzurro, protagonista a Ferrara per tre stagioni di fila dal 2014-15 al 2016-17 con 35 gol in 101 partite, ha sempre giocato nei professionisti. L’ultima maglia che ha indossato è stata quella dell’Union Clodiense, nell’ultimo campionato di serie C.

s.m.