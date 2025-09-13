Irregolarità con il Perugia: Molinari inibito. Tre mesi di squalifica per il patron spallino

Juan Martin Molinari è stato sanzionato con tre mesi e mezzo di inibizione dalla Figc. È questa la decisione presa dalla Procura Federale in seguito al procedimento che ha coinvolto anche Javier Horacio Faraoni e la società Perugia Calcio in seguito ad alcune irregolarità nella comunicazione di dati obbligatori nella fase di acquisizione del Grifo. La notizia ha destato un certo scalpore anche nella nostra città, ma i diretti interessati erano perfettamente a conoscenza della situazione. In casa Ars et Labor non si profilano conseguenze di alcun tipo, anche perché la questione risale ai tempi in cui l’imprenditore argentino deteneva quote del Perugia. E comunque si tratta di una faccenda che nulla ha a che vedere con la Spal, come hanno confermato gli avvocati e i commercialisti interpellati dalla società biancazzurra. In ambito sportivo, l’inibizione è una sanzione che colpisce dirigenti, allenatori o altre figure tecniche, impedendo loro di svolgere attività ufficiali e rappresentare la società per un determinato periodo.

Molinari quindi resterà ai box per qualche mese, anche se in sede di presentazione aveva annunciato che a Ferrara non lo vedremo tanto spesso. Nel frattempo, la squadra di Di Benedetto prosegue la preparazione in vista del match casalingo col Massa Lombarda che mercoledì scorso è stato travolto in casa dal Mezzolara. Una partita da non sbagliare assolutamente, per dare continuità al successo di Santarcangelo ma soprattutto regalare alla tifoseria biancazzurra una gioia allo stadio Mazza dopo il clamoroso ko al debutto in campionato col Fratta Terme e il pareggio a reti inviolate in Coppa Italia con la Comacchiese. Mister Di Benedetto ha effettuato un robusto turnover proprio in vista della gara coi romagnoli, anche se l’andamento della partita lo ha parzialmente costretto a rivedere i propri piani. Iglio infatti è stato gettato nella mischia poco dopo la mezz’ora del primo tempo a causa dell’infortunio di Marcos Chazarreta e domani sarà riproposto dal primo minuto assieme a Dall’Ara e Mazzali, un altro che non ha riposato. Sul centro-sinistra invece Mambelli è favorito su Casella e Stoskovic, quest’ultimo autore di una buona prestazione con la Comacchiese. Nessun ballottaggio a centrocampo, con Cozzari, Ricci e Malivojevic sicuri di una maglia da titolare. In attacco invece le certezze sono rappresentate da Carbonaro e Senigagliesi, con Barazzetta e Gaetani che si contendono l’ultimo posto nel tridente. Stefano Manfredini