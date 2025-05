Joe Tacopina: "Continuerò con la Spal nonostante le difficoltà"

Ai microfoni di ’I Love Palermo Calcio’, testata dedicata alla società rosanero, Joe Tacopina ha parlato anche della Spal, confermando l’intenzione di andare avanti. A prescindere dai risultati estremamente negativi ottenuti a Ferrara sotto la propria gestione. "Chi può dire se la Spal sarà la mia ultima squadra in Italia? Di certo abbiamo investito parecchi soldi, senza essere ricompensati dai risultati. È stato senza dubbio difficile, ma non mi arrendo – commenta il presidente della società di via Copparo –. Il Palermo un mio rimpianto? Non ho rimpianti nella mia vita e non ricordo nello specifico particolari perplessità in merito alla mia solidità economica o solvibilità. Sono il miglior avvocato degli Stati Uniti e ho investito 45 milioni nella Spal in cinque anni. Mia madre ha origini palermitane e posso affermare che sarebbero fortunati ad avere la passione e l’amore che nutro per quella città nel loro club. Per quanto riguarda invece il rendimento positivo di Peda alla Juve Stabia, ho avuto il piacere di averlo alla Spal e sono contento che stia dimostrando quanto vale. È un calciatore fantastico e soprattutto un bravissimo ragazzo".

Intanto, allo stadio Mazza si è svolta la quinta edizione della Spal Sponsor Cup, il tradizionale quadrangolare che riunisce partner e sponsor della società biancazzurra per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e del networking. Nonostante la pioggia, oltre 40 aziende hanno partecipato all’iniziativa coinvolgendo circa un centinaio di persone tra giocatori, staff e ospiti, dimostrando ancora una volta il forte legame tra il club e il tessuto imprenditoriale del territorio. Presenti all’evento anche Luca Carra, Alex Casella e Francesco Baldini che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’importanza della sinergia con le aziende partner. "Questa manifestazione rappresenta molto più di un semplice torneo – ha dichiarato il direttore generale Carra –. È un momento di incontro tra la società e chi ci supporta quotidianamente. Gli sponsor sono parte integrante del nostro progetto e giornate come questa servono a rafforzare il senso di appartenenza e a costruire relazioni autentiche, dentro e fuori dal campo".