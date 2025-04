Joe Tacopina critica la direzione di gara: "Il calcio italiano ha bisogno di una pulizia"

Anche Joe Tacopina nel dopo gara ha affidato ai social la sua rabbia per la direzione di gara, usando toni ben poco diplomatici. "Ancora una volta – scrive –!! L’arbitro era proprio lì, quindi sappiamo che non se lo è perso (il riferimento è al fallo da rigore su Rao, ndr). Traete le vostre conclusioni, ma il calcio italiano ha bisogno di una pulizia. Anche il capo degli arbitri ci ha chiesto scusa per l’errore".

A parlare nel dopo gara anche Matte Arena, tornato dopo sei gare ai box. "Il pareggio ci sta stretto, potevamo portare a casa qualcosa in più – osserva Arena –. Non siamo riusciti a sfruttare diverse occasioni davanti alla porta, poi non ho rivisto l’episodio dell’intervento in area di rigore su Rao. Non è un caso se la squadra ha mantenuto la porta inviolata e corso pochi pericoli: avevamo un assetto e interpreti diversi, ma più che merito mio, di Bruscagin e Fiordaliso, bisogna fare i complimenti ad Awua e Nador per il lavoro sporco a centrocampo con tante palle sporche recuperate che ci hanno permesso di non fare scalate troppo lunghe. Le mie condizioni? Ora sto bene, vorrei avere una condizione ancora migliore, ma col tempo arriverà. Sento la fiducia dell’allenatore ed è molto importante, però avesse giocato un altro al posto mio sarebbe cambiato poco. Sono rientrato in gruppo da un paio di settimane e ho ritrovato la squadra più pimpante rispetto a come l’avevo lasciata. A livello mentale la prestazione è stata importante: certo, abbiamo racimolato un solo punto, ma da questa trasferta c’è tanto di buono da prendere. Non è retorica dire che mancano tre finali, da affrontare una alla volta con questo atteggiamento e tanta voglia, intensità e grinta".