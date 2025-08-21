La campagna abbonamenti. Numeri boom anche nella seconda giornata. Sono già oltre novecento le tessere vendute

Sono oltre 900 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Spal nelle prime due giornate di campagna, anzi in 27 ore! Un numero clamoroso per una società di Eccellenza, ma è evidente che Ferrara e la sua gente nulla hanno a che vedere con questa categoria. La prima fase di campagna abbonamenti sarà attiva fino a sabato 30 agosto.

Ecco i prezzi degli abbonamenti nei vari settori nella prima fase. Curva Ovest: intero 135 euro, donne 100 euro, Over 65 95 euro, disabili 90 euro, Under 12 50 euro; tribuna Azzurra: intero 200 euro, donne 185 euro, Over 65 175 euro, disabili 150 euro, Under 12 50 euro; tribuna Blu: intero 275 euro, donne 240 euro, Over 65 230 euro, disabili 220 euro, Under 12 50 euro; tribuna Vip: intero 880 euro, Under 12 440 euro.

Sarà possibile sottoscrivere le tessere online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 3), le rivendite autorizzate e la sede del club in via Copparo 142 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.