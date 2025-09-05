La curiosità. Danni a un lettino dello spogliatoio: ammonizione per il Fratta Terme

Nei comunicati del giudice sportivo spuntano spesso e volentieri notizie curiose. Nella prima giornata di Eccellenza, la Comacchiese è stata sanzionata con 100 euro di ammenda "per ritardata presentazione della squadra in campo". Ma soprattutto spicca l’ammonizione con diffida comminata al Fratta Terme a causa della condotta dei propri tesserati nel post partita con l’Ars et Labor. Si apprende infatti che "si pongono a carico del Fratta Terme i danni arrecati al lettino per massaggi presente all’interno dello spogliatoio se ed in quanto richiesti". La Spal non ha ancora deciso se procedere con la richiesta di rimborso per il danneggiamento del lettino per massaggi presente nello spogliatoio ospiti dello stadio Mazza, ma l’episodio è quantomeno singolare.

Intanto, oggi alle 16 scatta la prevendita per la seconda giornata di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo l’esordio vincente contro il Mesola, mercoledì prossimo alle 20,30 la squadra di Di Benedetto ospiterà la Comacchiese. I biglietti saranno disponibili online su www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31 e al centro sportivo Fabbri.