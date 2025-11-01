La gara di sabato 15 novembre in casa dei ramarri per ragioni di ordine pubblico spostata al ’Gabrielli’. Col Sant’Agostino si gioca a Rovigo

La gara tra Sant’Agostino e Spal in programma sabato 15 novembre alle 15 si disputerà allo stadio Gabrielli di Rovigo. La notizia – per quanto curiosa – è ufficiale. Motivi di ordine pubblico hanno indotto a scegliere l’impianto del capoluogo polesano per la gara tra ramarri e biancazzurri, che in Coppa Italia si erano incrociati allo stadio Bellini di Portomaggiore.

Intanto, per quanto riguarda la partita di domani allo stadio Zucchini di Budrio (fischio d’inizio alle 14,30), l’apertura della biglietteria per il settore ospiti in via Partengo è fissata per le 12,30. Il prezzo del tagliando è di 10 euro, mentre l’apertura dei cancelli è prevista per le 13 (all’interno del settore sarà disponibile il servizio bar). Per quanto riguarda la tribuna coperta invece l’apertura della biglietteria in via Piazzale della Gioventù è fissata per le 12,30. Il prezzo del biglietto è sempre di 10 euro, con apertura cancelli alle 13 e servizio bar all’interno del settore. Si ricorda che chi acquista il biglietto per il settore ospiti non potrà accedere in tribuna e viceversa.