La preparazione per il match di sabato contro l’Ancona, con le tifoserie unite da uno storico gemellaggio. Cauto ottimismo sul recupero di Rabbi, oggi atteso il rientro di Peda dalla Polonia

Filtra cauto ottimismo sulle condizioni di Rabbi, ormai proiettato verso il rientro. L’attaccante bolognese – finito ko lo scorso 29 ottobre sul campo della Torres – sta aumentando i carichi di lavoro con l’obiettivo di tornare quantomeno nella lista dei convocati sabato prossimo con l’Ancona. Al momento è difficile prevedere in quale modo intenderà utilizzarlo mister Colucci – anche perché naturalmente il numero 11 non può ancora giocare a pieno regime –, però avere una punta in più a disposizione di questi tempi è già una buona notizia. La squadra ha ripreso gli allenamenti ieri al centro sportivo Gibì Fabbri, dove era ancora assente Peda. Il difensore ha giocato nel tardo pomeriggio di ieri sul campo della Germania con la maglia della Polonia Under 21.

In occasione di una gara di qualificazione in vista del prossimo Europeo di categoria, che ha visto la selezione tedesca imporsi 3-1. Per la cronaca, Peda ha giocato dal primo all’ultimo minuto. Il difensore polacco dovrebbe rientrare oggi nella nostra città, quindi salvo imprevisti con l’Ancona sarà regolarmente a disposizione. Nel frattempo, prosegue la prevendita dei biglietti per la partita coi dorici (in programma sabato alle 16,15 al Mazza), particolarmente attesa da entrambe le tifoserie, unite da uno storico gemellaggio. La vendita libera online e presso i punti vendita abilitati Vivaticket continuerà fino al fischio d’inizio. Il giorno della partita, alle 13,30 inizierà la vendita libera presso le biglietterie di corso Piave (fino alle 17) e via Cassoli (fino alle 16:15), con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi. Si ricorda inoltre che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura. La vendita dei tagliandi presso il point biancazzurro di via Copparo sarà attiva fino a venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. La vendita dei tagliandi presso lo store biancazzurro di via Mazzini invece sarà attiva fino a venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, e sabato dalle 10 alle 12,30.

