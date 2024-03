La Primavera batte l’Alessandria davanti a circa 400 tifosi

La Spal Primavera riparte. Lo fa battendo il fanalino Alessandria con un secco 2-0 nel giorno più bello per la squadra di Grieco, che ha avuto la possibilità di giocare in un contesto da sogno davanti a circa 400 tifosi e appassionati che hanno sostenuto i giovani biancazzurri dal primo all’ultimo minuti, prima del grande abbraccio finale sotto la tribunetta del centro sportivo Fabbri. Davvero un bel pomeriggio di sport e attaccamento ai colori quello vissuto in via Copparo, dove alla Spal bastano le reti di Camelio nel primo tempo e Angeletti nella ripresa per piegare l’ultima della classe e riprendere la marcia verso i playoff dopo il ko rimediato sul campo dell’Albinoleffe. L’unico rammarico di giornata deriva dai risultati delle dirette concorrenti, che vincono tutte. Le prime sei della classe infatti fanno bottino pieno, e la classifica quindi resta invariata. I successi più significativi li compiono Albinoleffe e Udinese che rimangono appaiate in terza posizione eliminando dalla corsa playoff le inseguitrici Reggiana e Padova. Alle spalle della capolista Cremonese infatti ora la situazione è molto chiara: cinque squadre (Parma, Udinese, Albinoleffe, Venezia e Spal) si contenderanno i quattro posti disponibili per gli spareggi.