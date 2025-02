La Primavera passa col Sudtirol. Rimonta col bis di Contè

La Spal Primavera espugna il campo del Sudtirol in maniera convincente (1-3), conquistando tre punti preziosi in trasferta che la proiettano al sesto posto in classifica. Partita vibrante sin dalle prime battute, con Ndongle che al 10’ fallisce una ghiotta occasione per portare avanti i padroni di casa. Sudtirol che passa però in vantaggio al 22’: su una rimessa dal fondo mal gestita dalla Spal, il centravanti altoatesino intercetta e insacca facilmente da centro area. Al 38’ gli ospiti rischiano di subire il raddoppio quando una palla persa da Marrale nella trequarti spallina porta a un tiro improvviso che si stampa sulla traversa. La ripresa vede una Spal completamente trasformata. Al 50’ arriva il pareggio: calcio d’angolo battuto rasoterra da Cecchinato per l’inserimento vincente di Contè che deposita in rete. Al 70’ lo stesso attaccante si rende protagonista di una prodezza: su un lancio dalle retrovie, scatta dalla propria metà campo come un fulmine e, trovando il portiere fuori dai pali, realizza il gol del sorpasso. Al 78’ Castiglione chiude definitivamente i conti con un tiro potente nell’angolo basso dalla trequarti che non lascia scampo al portiere locale, fissando l’1-3.