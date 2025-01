La punta del Novara Ongaro ieri a segno con una doppietta. Buchel vicino al Foggia. La trattativa è ben avviata

Marcel Buchel è vicino al Foggia. Il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein ha giocato titolare l’ultima volta quasi un mese fa sul campo del Gubbio, poi le gerarchie di mister Dossena in cabina di regia sono cambiate. Il titolare è diventato Omar El Kaddouri, che quando è rimasto a guardare perché espulso o squalificato (nella ripresa col Perugia e con la Lucchese) è stato sostituito prima da Steven Nador e poi da Teophilus Awua. Tradotto: Buchel e Igor Radrezza non sono più così centrali nel progetto tecnico della Spal. L’ex centrocampista dell’Ascoli allo stadio Porta Elisa non era nemmeno in panchina a causa dell’influenza che lo aveva colpito nei giorni precedenti, ma nei suoi pensieri adesso c’è il Foggia. La Spal naturalmente non ha nulla in contrario a una sua partenza immediata, anzi risparmierebbe qualche mensilità del suo oneroso ingaggio. Al momento la società rossonera e il giocatore non hanno ancora trovato un accordo definitivo, ma le parti continueranno a dialogare nei prossimi giorni. Nel frattempo, ieri Easton Ongaro, l’attaccante che la Spal ha messo nel mirino, ha realizzato una doppietta decisiva con la maglia del Novara.