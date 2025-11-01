La sfida di domenica vista dall’ex Cipriani: "Mezzolara a viso aperto, ma Spal favorita"

Sugli spalti dei campi di provincia del campionato di Eccellenza, i tifosi più attenti hanno sicuramente riconosciuto Giacomo Cipriani. ‘Cippo’ sta seguendo con attenzione il percorso della Spal e delle rivali più accreditate dei biancazzurri, a partire dal Mezzolara. "È un torneo che mi piace, posso seguire diverse partite vicino a casa e non nego di fare il tifo per la Spal, dove prima o poi mi piacerebbe tornare – confessa l’ex centravanti –. Ho lavorato nel vivaio di via Copparo, poi in quello del Modena e quest’anno sarei dovuto andare in un’altra società professionistica, ma non è andata così. Per il momento quindi continuo a tenermi aggiornato, aspettando una chiamata".

Cos’è successo a Mezzolara e Spal nel turno infrasettimanale?

"Le gare a metà settimana favoriscono le società più piccole, che non fanno turnover e mandano in campo i titolari. Non si possono permettere di fare diversamente, ma a volte riescono a spuntarla contro squadre con rose più profonde come Mezzolara e Spal, che giustamente ruotano i giocatori, magari schierando qualcuno che non è ancora ben inserito nei meccanismi. Inoltre, l’Osteria Grande non è così modesta: col nuovo mister è destinata a risalire la classifica. Il Solarolo invece si difende molto bene e ha un allenatore che cura molto la fase di non possesso: immaginavo che sarebbero state partite insidiose. Alla fine comunque la Spal può sorridere per aver guadagnato un punto sul Mezzolara".

La squadra di Zecchi può insidiare quella di Di Benedetto nella corsa promozione?

"Potenzialmente la Spal non ha rivali, ha una squadra di categoria superiore. Detto questo, vincere non è mai facile: tutti contro i biancazzurri moltiplicano le forze, soprattutto allo stadio Mazza. I dilettanti in certi contesti si esaltano, invece Iglio e compagni a volte pagano la pressione di dover fare sempre bottino pieno. Alla fine però sono convinto che la passione della tifoseria spallina si trasformerà in un valore aggiunto".

Che squadra troverà la Spal sulla propria strada?

"Senza i biancazzurri, il Mezzolara sarebbe il principale candidato alla promozione. Ha diversi giocatori che hanno militato ai piani superiori e ha un’impostazione di tipo professionistico allenandosi quattro o cinque volte alla settimana, e non di sera come le altre formazioni. Ha una rosa completa, con alcuni elementi di ottimo livello che non stanno trovando spazio. Non è al livello della Spal, però ha dei valori interessanti e nello scontro diretto si giocherà tanto".

Come si svilupperà la partita di Budrio?

"Contro la Spal, la quasi totalità delle squadre si chiude per provare a ripartire in contropiede, riuscendo a reggere al massimo un’ora. Col Mezzolara il gap è molto inferiore: conoscendo mister Zecchi, penso che se la giocherà a viso aperto. Vedremo una bella partita: entrambe le squadre giocheranno per vincere e la Spal avrà l’occasione di dimostrare di essere davvero la squadra più forte del campionato".

Stefano Manfredini