La situazione è legata ai dieci punti di vantaggio sull’Olbia. Biancazzurri ancora quintultimi. Ora sarebbero salvi senza playout

La Spal è scivolata al quintultimo posto in seguito al successo ottenuto dall’Ancona nel derby disputato martedì sera con la Fermana. Teoricamente si tratta di una posizione che significa playout, ma non in questo caso perché i biancazzurri hanno 10 punti di vantaggio sull’Olbia che occupa il penultimo posto a +2 sul fanalino Fermana. Un distacco che alla squadra di Di Carlo consentirebbe di centrare la salvezza nonostante il quintultimo posto (ne bastano più di otto).

Ma è meglio non fare ragionamenti di questo tipo, perché nella coda della classifica tutto può cambiare velocemente. Quindi Antenucci e compagni devono assolutamente mettere cinque squadre alle proprie spalle, anche se obiettivamente Olbia e Fermana si stanno staccando nettamente dal resto della compagnia.

GIOVANILI.

Non si ferma la cavalcata della Spal Under 17 di mister Pedriali che vince sul campo dell’Arzignano Valchiampo (1-2) conquistando la dodicesima vittoria consecutiva e portandosi a cinque punti di vantaggio sul Vicenza secondo in classifica. Battuta d’arresto invece per l’Under 16 di mister Daniele Buriani che dopo essersi portata in vantaggio sul Vicenza con il gol segnato in avvio da Berti ha subito nel finale la rimonta dei biancorossi (1-2). Vittoria netta infine per l’Under 15 di mister Viviani che batte nettamente l’Arzignano Valchiampo per 3-0 con la doppietta di Minotti e l’ottavo gol stagionale di Infantocci. Per quanto riguarda la Primavera invece dopo la vittoria ottenuta sabato scorso con l’Alessandria la squadra di Grieco si prepara alla trasferta di Cittadella con l’obiettivo di vincere per tenere il passo delle altre formazioni che puntano ad un posto in zona playoff.