La situazione resta complicata. Il Perugia vola a +7, la corsa per evitare i playout è più dura

La rete realizzata da Cisco al 91’ ha regalato una vittoria ormai insperata al Perugia contro l’Ascoli (2-1 il punteggio), proiettando il Grifo in zona salvezza. In questo momento la squadra guidata dal nuovo allenatore Cangelosi conserverebbe infatti la categoria senza passare per i playout. La classifica nella zona calda adesso è la seguente: Perugia 32 punti, Lucchese 31, Spal 25, Legnago Salus e Milan Futuro 22, Sestri Levante 20. Il Grifo quindi ha sette lunghezze di vantaggio sui biancazzurri, oltre ad avere lo scontro diretto a favore. Per risalire fino al sestultimo posto, servirebbe un miracolo alla squadra di Baldini, che ha però anche un’altra possibilità per salvarsi direttamente. Quella di distanziare di oltre otto punti (quindi almeno nove) la penultima della classe. Anche in questo caso l’obiettivo è molto difficile da centrare, ma più fattibile rispetto alla rimonta sul Perugia. Per alimentare la speranza però la Spal deve cominciare a vincere, venerdì prossimo contro l’Arezzo e poi dare continuità nelle gare successive fino alla fine della regular season.

ARENA KO. Arrivano pessime notizie dal centro sportivo Fabbri, dove mister Baldini lavora con la squadra in vista del match contro l’Arezzo. Ebbene, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Arena in seguito al problema muscolare accusato alla vigilia della trasferta di Pescara hanno dato un esito sconfortante: lesione del bicipite femorale di primo grado. Questo significa circa tre settimane di stop, quindi dopo quella col Delfino il difensore centrale salterà almeno altre quattro partite di campionato (contro Arezzo, Pianese, Ternana e Pineto). Una tegola di non poco conto per l’allenatore toscano, che nell’ultimo turno ha schierato una linea a tre composta da Fiordaliso, Nador e Bruscagin, mentre Bassoli è entrato nella ripresa. Intanto, per dirigere Spal-Arezzo è stato designato Marco Di Loreto della sezione di Terni. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Fabio D’Ettorre di Lanciano, e da quarto ufficiale Fabio Rinaldi di Novi Ligure. L’arbitro Di Loreto ha già diretto la Spal questa stagione in occasione della trasferta vittoriosa sul campo del Sestri Levante.

