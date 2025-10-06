La sorpresa del girone è il Sant’Agostino, nel gruppo al comando. Bagarre nelle prime posizioni, guidano in quattro. Domenica al Mazza un’altra capolista, il Cava Ronco
Sei squadre racchiuse in un punto. Il colpaccio sferrato dalla Spal nell’anticipo di Budrio ha rivoluzionato la classifica del girone...
Sei squadre racchiuse in un punto. Il colpaccio sferrato dalla Spal nell’anticipo di Budrio ha rivoluzionato la classifica del girone B di Eccellenza, col Castenaso che viene raggiunto in vetta da Medicina Fossatone, Cava Ronco e Sant’Agostino a quota 13 punti.
A -1 troviamo la squadra di Di Benedetto, agganciata dal sorprendente Fratta Terme (2-1 sul Mesola).
La notizia principale di giornata però è la seconda sconfitta di fila dell’ambizioso Mezzolara, finito al tappeto sul campo di un Medicina Fossatone (1-0 il punteggio) ammazzagrandi che si gode il primo posto. Si conferma formazione piuttosto attrezzata il Cava Ronco, prossimo avversario della Spal: i forlivesi si impongono nettamente sul campo dell’Osteria Grande (0-2), che in precedenza non aveva mai perso.
Al vertice della graduatoria c’è anche la rivelazione Sant’Agostino, che sbanca Santarcangelo di Romagna in maniera autorevole (1-3) e si gode il primato.
Tra le squadre sulla carta più quotate, si registra anche la brusca frenata della Sampierana, ko tra le mura amiche contro il Sanpaimola (1-3).
Domenica prossima quindi per la seconda gara di fila la Spal incrocerà la prima della classe, coi biancazzurri che finalmente possono mettere nel mirino il primo posto.
s.m.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su