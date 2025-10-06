La sorpresa del girone è il Sant’Agostino, nel gruppo al comando. Bagarre nelle prime posizioni, guidano in quattro. Domenica al Mazza un’altra capolista, il Cava Ronco Sei squadre racchiuse in un punto. Il colpaccio sferrato dalla Spal nell’anticipo di Budrio ha rivoluzionato la classifica del girone...