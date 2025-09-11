La Spal non sfonda, il derby finisce in parità

spal

0

comacchiese

0

SPAL (4-3-3): Giacomel; M. Chazarreta (35’ pt Iglio), Stoskovic, Casella, Mazzali; Di Bartolo, L. Mazza, Prezzabile (20’ st Malivojevic); Gaetani (10’ st Senigagliesi), G. Mazza (30’ st Carbonaro), Barazzetta (10’ st J. C. Chazarreta). All. Di Benedetto

COMACCHIESE (4-2-3-1): Campi; Felloni, Fiorini (38’ st Manfrini), Temporin, Ferri (1’ st Montanari); Ravaglia, Gordini; Noschese, Bottini (15’ st Riberti), Gherlinzoni (7’ st El Shazly); Brito Dos Santos (15’ st Maltoni). All. Candeloro

Arbitro: Rossetti di Parma

Note: spettatori 2.664 (ospiti 204). Ammoniti Di Bartolo, Prezzabile, J. C. Chazarreta, Brito Dos Santos, Iglio.

Finisce senza reti la gara di Coppa tra Spal e Comacchiese. Un pareggio che premia la grinta dei lagunari, che resistono di fronte a un’Ars et Labor che comincia a fare sul serio soltanto dopo l’intervallo senza però riuscire a trovare la via del gol. Mister Di Benedetto cambia otto giocatori su 11 rispetto a Santarcangelo, confermando soltanto Giacomel tra i pali, Mazzali sulla fascia sinistra della difesa a quattro e Barazzetta attaccante esterno di sinistra. Per il resto, debuttano dal primo minuto il terzino destro argentino Marcos Chazarreta e il difensore centrale serbo Stoskovic. La linea mediana è completamente inedita, con Leonardo Mazza playmaker, Di Bartolo e Prezzabile mezz’ali. Al centro dell’attacco invece agisce il 21enne Gabriele Mazza. Turnover ridotto ai minimi termini per la Comacchiese: mister Candeloro deve fare i conti con l’indisponibilità di qualche atleta importante ed è consapevole che è il campionato la priorità della sua squadra, ma non vuole comunque rinunciare a giocarsi questa partita-evento con la migliore formazione possibile.

Primo tempo a dir poco soporifero, con tanti errori, gioco spezzettato e occasioni praticamente inesistenti. L’unica degna di nota si registra subito prima dell’intervallo, quando capitan Iglio semina il panico sulla fascia destra e serve un cioccolatino a Prezzabile che viene murato da Campi con un’uscita bassa provvidenziale. In precedenza, da segnalare un brutto fallo di Di Bartolo che affonda il tackle su Ravaglia: la Comacchiese protesta chiedendo l’espulsione, ma per l’arbitro Rossetti può bastare il cartellino giallo. Dopo un primo tempo da sbadigli, i biancazzurri escono dagli spogliatoi con un piglio diverso: ci prova Senigagliesi, poi Leonardo Mazza su punizione colpisce l’incrocio dei pali. Nel finale la Spal spinge sull’acceleratore, ma sbatte contro un Campi in serata di grazia, che costringe i biancazzurri al pari. Stesso risultato, 1-1, tra Sant’Agostino e Mesola nel girone.

Stefano Manfredini