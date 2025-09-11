Acquista il giornale
La Spal non sfonda, il derby finisce in parità

La Comacchiese torna dalla trasferta di Ferrara con un pari che non può accontentare Di Benedetto. Traversa di Mazza nella ripresa

di STEFANO MANFREDINI
11 settembre 2025
spal

0

comacchiese

0

SPAL (4-3-3): Giacomel; M. Chazarreta (35’ pt Iglio), Stoskovic, Casella, Mazzali; Di Bartolo, L. Mazza, Prezzabile (20’ st Malivojevic); Gaetani (10’ st Senigagliesi), G. Mazza (30’ st Carbonaro), Barazzetta (10’ st J. C. Chazarreta). All. Di Benedetto

COMACCHIESE (4-2-3-1): Campi; Felloni, Fiorini (38’ st Manfrini), Temporin, Ferri (1’ st Montanari); Ravaglia, Gordini; Noschese, Bottini (15’ st Riberti), Gherlinzoni (7’ st El Shazly); Brito Dos Santos (15’ st Maltoni). All. Candeloro

Arbitro: Rossetti di Parma

Note: spettatori 2.664 (ospiti 204). Ammoniti Di Bartolo, Prezzabile, J. C. Chazarreta, Brito Dos Santos, Iglio.

Finisce senza reti la gara di Coppa tra Spal e Comacchiese. Un pareggio che premia la grinta dei lagunari, che resistono di fronte a un’Ars et Labor che comincia a fare sul serio soltanto dopo l’intervallo senza però riuscire a trovare la via del gol. Mister Di Benedetto cambia otto giocatori su 11 rispetto a Santarcangelo, confermando soltanto Giacomel tra i pali, Mazzali sulla fascia sinistra della difesa a quattro e Barazzetta attaccante esterno di sinistra. Per il resto, debuttano dal primo minuto il terzino destro argentino Marcos Chazarreta e il difensore centrale serbo Stoskovic. La linea mediana è completamente inedita, con Leonardo Mazza playmaker, Di Bartolo e Prezzabile mezz’ali. Al centro dell’attacco invece agisce il 21enne Gabriele Mazza. Turnover ridotto ai minimi termini per la Comacchiese: mister Candeloro deve fare i conti con l’indisponibilità di qualche atleta importante ed è consapevole che è il campionato la priorità della sua squadra, ma non vuole comunque rinunciare a giocarsi questa partita-evento con la migliore formazione possibile.

Primo tempo a dir poco soporifero, con tanti errori, gioco spezzettato e occasioni praticamente inesistenti. L’unica degna di nota si registra subito prima dell’intervallo, quando capitan Iglio semina il panico sulla fascia destra e serve un cioccolatino a Prezzabile che viene murato da Campi con un’uscita bassa provvidenziale. In precedenza, da segnalare un brutto fallo di Di Bartolo che affonda il tackle su Ravaglia: la Comacchiese protesta chiedendo l’espulsione, ma per l’arbitro Rossetti può bastare il cartellino giallo. Dopo un primo tempo da sbadigli, i biancazzurri escono dagli spogliatoi con un piglio diverso: ci prova Senigagliesi, poi Leonardo Mazza su punizione colpisce l’incrocio dei pali. Nel finale la Spal spinge sull’acceleratore, ma sbatte contro un Campi in serata di grazia, che costringe i biancazzurri al pari. Stesso risultato, 1-1, tra Sant’Agostino e Mesola nel girone.

Stefano Manfredini

© Riproduzione riservata

