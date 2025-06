La Spal potrebbe rinascere grazie alla X Martiri di Porotto

Se nel 2013 l’ancora di salvezza della Spal fu lanciata da Masi San Giacomo, quest’anno potrebbe arrivare inaspettatamente da Porotto. Nell’ambito di un’operazione simile a quella che 12 anni fa portò la Giacomense a Ferrara, gettando le basi per la cavalcata che tutti ricordiamo.

Sarebbe quindi la X Martiri a ‘sacrificarsi’ cedendo la propria matricola alla Spal, garantendole la possibilità di ripartire dall’Eccellenza (attraverso la fideiussione da 100mila euro) e da un settore giovanile di buon livello. Chiaramente non c’è ancora nulla di certo, ma il progetto è serio e concreto, e coinvolgerebbe addirittura un certo Mirco Antenucci.

Proprio così, la seconda società per importanza del Comune di Ferrara – la piccola ma fiorente X Martiri – andrebbe in soccorso della gloriosa Spal, caduta in disgrazia per i motivi che ben conosciamo. Chiariamo subito un aspetto: a Porotto si gioca il campionato di Promozione, ma esiste comunque l’opportunità di giocare in Eccellenza presentando adeguate garanzie.

E la X Martiri si starebbe attrezzando per compiere il grande salto, naturalmente anche a livello economico. Come dicevamo, la trattativa è in fase embrionale. Anche perché toccherà all’amministrazione comunale – nella fattispecie al sindaco Fabbri coadiuvato dall’assessore Carità, attraverso un bando da condividere con la Figc – individuare la proprietà a cui affidare la nuova Spal dopo aver analizzato i vari progetti sul campo. Quello targato X Martiri però possiede tutte le caratteristiche per arrivare fino in fondo. Oltre alla prima squadra, la società di Porotto – che tra le altre cose ha gli stessi colori sociali della Spal – ha un vivaio tra i migliori in assoluto nel nostro territorio che permetterebbe di disputare immediatamente i campionati giovanili regionali.

Senza dimenticare un settore di calcio a 5 appena promosso in serie A2, che aprirebbe le porte di questa disciplina alla Spal. La X Martiri avrebbe nel vicepresidente Ennio Bizzarri un professionista abile nel tessere questa tela intricata, considerando che oltre al ruolo nel mondo del calcio è commercialista, nonché assessore al Comune di Vigarano Mainarda e in ottimi rapporti con l’amministrazione di Ferrara.

Sullo sfondo poi emerge la figura di Antenucci, che avrebbe un ruolo di primo piano all’interno della nuova realtà. Come dicevamo però, per trasformare il progetto in realtà mancano ancora diversi tasselli. La prima condizione – imprescindibile – è quella di avere la piena disponibilità dello stadio Mazza e del centro sportivo Fabbri, due strutture senza le quali la Spal non sarebbe nemmeno lontana parente di quella che conosciamo. Naturalmente non ci sarebbe il marchio, detenuto ancora dal presidente Tacopina, ma per recuperarlo ci sarà tempo. Intanto, è una gran bella notizia che in tanti stiano pensando a fornire il proprio contributo alla rinascita della Spal.

Tra questi, il progetto della X Martiri si profila molto interessante. La Spal non perde mai il proprio fascino, nemmeno tra i dilettanti, ora non resta che capire tempi e fattibilità di questa operazione.

Stefano Manfredini