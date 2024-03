La Spal recupera Zilli. Col Rimini ci sarà anche lui

Mister Di Carlo tira un sospiro di sollievo: Zilli è abile e arruolato in vista della gara col Rimini. Nell’allenamento effettuato a porte aperte in via Copparo, l’attaccante proveniente dal Cosenza ha lavorato regolarmente coi compagni, dimostrando di aver risolto i problemi manifestati nel corso del match con la Torres. Mercoledì scorso Zilli aveva lasciato il campo prima dell’intervallo dopo aver ricevuto un colpo alla testa, un infortunio lieve ma che ha richiesto particolare cautela. Dopo aver fornito tutte le rassicurazioni del caso però il numero 21 ha ripreso ad allenarsi, con l’obiettivo di mettere in difficoltà il tecnico. O quantomeno regalargli un’opzione in più. Da quando Di Carlo è tornato a Ferrara, la Spal ha cominciato a giocare costantemente con due punte di ruolo.

L’allenatore di Cassino si è infatti ritrovato in casa due attaccanti centrali che nella prima fase di stagione non aveva, e ha deciso di sfruttare al massimo la batteria di punte a propria disposizione dando il via ad un vero e proprio gioco delle coppie. Nelle sei partite di campionato della nuova gestione Di Carlo sono stati schierati ben quattro tandem diversi, un mix di combinazioni che ha l’obiettivo di gestire le energie in un momento cruciale della stagione, ma soprattutto lasciare il segno nelle varie fasi delle gare.

Del resto, chi non parte titolare poi viene inserito nel corso della ripresa, e come accaduto con Recanatese e Sestri Levante può risultare addirittura più decisivo. Ma quali sono le coppie più utilizzate da Di Carlo? Il tandem ‘pesante’ composto dai nuovi acquisti Petrovic e Zilli è stato proposto due volte dal primo minuto – sempre al Mazza – contro Recanatese e Torres. Anche la coppia Petrovic-Antenucci è stata schierata in due occasioni, a Pescara e in casa con l’Arezzo. Ma Di Carlo si è affidato in una circostanza a Zilli e Antenucci e una volta pure a Rabbi e Antenucci. Una curiosità: l’unico ad aver giocato titolare almeno una volta in coppia con tutte le altre punte è Antenucci, che evidentemente possiede caratteristiche che si adattano a tutti gli attaccanti spallini. E domani potrebbe toccare a lui dal primo minuto in coppia con Petrovic, con Zilli e Rabbi utili a gara in corso.

Stefano Manfredini