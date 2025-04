La Spal supera il Milan Futuro: vantaggio in classifica nei play-out

Riesce la Spal a superare il Milan Futuro ottenendo l’importante vantaggio della classifica in caso di pareggio nei play-out. "Abbiamo fatto una buona gara per novanta minuti – commenta Baldini a bocce ferme – e questo credo sia stato l’aspetto più positivo di tutti, a prescindere dai tre gol fatti. Forse è stata la prima volta in cui abbiamo dominato noi, perché avevamo sempre lasciato prima dei quarti d’ora, dei primi o dei secondi tempi. Oggi la Spal ha fatto la gara dall’inizio alla fine". Un risultato dalla grande importanza nell’ottica degli spareggi: "Volevamo assolutamente avere l’opportunità di superare il Milan per avere il vantaggio della classifica, ma adesso dobbiamo giocare due partite bene. Se andassimo in campo con la speranza di fare due 0-0 sarebbe il più grande errore che potremmo fare. Ora i ragazzi staccano per un giorno e mezzo, poi abbiamo la fortuna di avere due settimane per prepararci. Stiamo pensando anche ad organizzare un’amichevole alla fine della prossima settimana per non perdere il ritmo partita". La sostituzione di Paghera a gara in corso era programmata, spiega Baldini: "Avevo preventivato che avrebbe fatto 50-60 minuti, poi l’ho tenuto un po’ di più perché avevo in testa di riportare Zammarini a metà campo per inserire Bassoli, che aveva una ventina di minuti nelle gambe. Abbiamo dovuto incastrare un po’ di cose, poi c’è stato anche Ntenda con i crampi… Nel riscaldamento abbiamo anche perso Fiordaliso, ma non dovrebbe essere grave".

Beatrice Bergamini