La Spal trionfa 3-0 contro il Gubbio e si assicura i playout

FERRARAMissione compiuta. La Spal liquida il Gubbio con un secco 3-0 centrando una vittoria che vale oro. I tre punti ottenuti allo stadio Mazza – dove Antenucci e compagni non facevano bottino pieno da oltre cinque mesi – consentono infatti ai biancazzurri di superare in extremis il Milan Futuro (fermato sul pareggio in casa dalla Vis Pesaro) e quindi disputare i playout in posizione privilegiata. La formazione della Spal è quella annunciata, col rientro di Paghera in linea mediana dopo cinque partite ai box. Mister Baldini però deve rivedere i propri piani durante il riscaldamento, quando Fiordaliso avverte un problema al flessore che induce lo staff tecnico a non rischiarlo. Dentro quindi Zammarini, che viene schierato mezz’ala destra arretrando Calapai sulla linea della difesa. Ci si aspetta una Spal subito all’attacco, invece è il Gubbio a partire meglio. La prima chance è per la squadra di Fontana: Bruscagin scivola nei pressi dell’area di rigore regalando la palla a Spina che serve D’Ursi, la cui conclusione trova la risposta di Galeotti.

Passata la pausa, la Spal esce dal guscio protestando animatamente per un intervento piuttosto deciso ai danni di Spini che poi conclude alto di poco. La pressione dei biancazzurri viene premiata subito dopo la mezz’ora: sugli sviluppi di una punizione nella quale succede di tutto, da un cross di Awua a una traversa di Molina, Arena trova la coordinazione necessaria per gonfiare la rete portando in vantaggio la Spal. È un momento favorevole ai biancazzurri, che sfiorano due volte il raddoppio con Spini: prima il numero 40 calcia addosso a Bolletta su grande palla di Calapai, poi incorna alto su cross di Zammarini. Dopo l’intervallo, la Spal torna in campo determinata a chiudere i conti.

Bastano due minuti ai padroni di casa per indirizzare ulteriormente l’incontro sui binari biancazzurri: il lavoro di Molina offre una grande chance a Parigini che in diagonale fulmina Bolletta. In campo c’è solo la Spal, e sul cross del nuovo entrato D’Orazio arriva il tris di Spini che di testa mette il punto esclamativo sulla vittoria. La squadra di Baldini potrebbe dilagare, ma prima Spini e poi D’Orazio non affondano il colpo. Si attendono solo buone notizie da Solbiate Arno, dove il Milan Futuro acciuffa il pareggio nel finale ma non basta per il contro-sorpasso sulla Spal. Niente da fare per Lucchese, che batte la Torres ma sarà costretta a giocarsi la permanenza in Lega Pro ai playout contro il Sestri Levante, corsaro a Carpi. Scende in serie D invece il Legnago Salus, al quale non serve il colpaccio sul campo dell’Ascoli per agganciare il treno degli spareggi.

Per la Spal invece la salvezza è ancora tutta da conquistare, ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel.

Stefano Manfredini