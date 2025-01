La squalifica di Mignanelli regala un’occasione al terzino francese. Dall’inizio del campionato quattro gettoni per un totale di 86 minuti. Sabato tocca a Ntenda, che non gioca da 4 mesi. Fuori dai radar dopo l’infortunio, ora è pronto

È arrivato il momento di Jean-Claude Ntenda? Il turno di squalifica comminato a Daniele Mignanelli concede al terzino francese l’occasione di dimostrare finalmente di valere la categoria o quantomeno potersi rendere utile alla causa della Spal. Nelle prime due giornate di campionato, quando Mignanelli ancora non era disponibile, sulla fascia sinistra mister Dossena aveva utilizzato Alessandro Tripaldelli – poi ceduto al Bari – e Alessandro Bassoli. Quest’ultimo non è certo un terzino naturale, ma nell’ultimo giorno di mercato estivo sul campo del Perugia la Spal si presentò con una formazione ampiamente rimaneggiata e il tecnico decise di adattarlo in quella posizione. In realtà Ntenda era già abile e arruolato, ma evidentemente ancora non considerato pronto per giocare dal primo minuto.

Dalla settimana successiva Mignanelli ha preso possesso della fascia sinistra, e quel posto non è mai minimamente stato in discussione. Ntenda nel frattempo è diventato una sorta di oggetto misterioso, se si considera che dall’inizio del campionato ha collezionato complessivamente quattro gettoni per un totale di 86 minuti.

Ma non è tutto: il laterale cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha messo piede in campo l’ultima volta quattro mesi fa in casa contro la Virtus Entella. Da quel giorno per lui solo panchina e tribuna, con un infortunio che a novembre lo ha costretto a restare ai box qualche settimana. Anche quando è rientrato in gruppo però Ntenda è restato completamente fuori dai radar, mai chiamato in causa nemmeno per un minuto. Nonostante la Spal sia stata a lungo in emergenza, pur non nel suo ruolo naturale. A precisa domanda, dopo la partita di Carpi mister Dossena ha risposto che probabilmente contro il Milan Futuro toccherà a lui il compito di agire sulla sinistra, e che sarà il campo a dire se Ntenda sarà o meno all’altezza della situazione. Non è certo il momento ideale per debuttare da titolare – peraltro non gioca una partita dal primo minuto da otto mesi e mezzo – ma se il terzino sinistro francese vuole fare il calciatore professionista deve passare anche attraverso esami impegnativi come quello di sabato prossimo.

MERCATO. La Spal ha ceduto ufficialmente Riccardo Melgrati in prestito alla Lucchese. L’ex portiere del Lecco rientrerà alla base la prossima estate, considerando che ha un contratto col club biancazzurro anche per la prossima stagione.

