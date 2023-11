La statistica. Già tre espulsioni nelle prime 11 giornate. Puletto, Bruscagin e Rao La Spal ha già ricevuto 3 cartellini rossi in 11 partite, con Puletto, Bruscagin e Rao espulsi per doppia ammonizione. Arena è l'unico diffidato, mentre altri 5 giocatori sono a 3 ammonizioni. Puletto è quello più sanzionato, con 5 cartellini gialli in 315 minuti giocati.