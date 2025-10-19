La statistica. Quattro colpi di fila? Mancano da 2 stagioni
Anche la scorsa stagione, in autunno la Spal centrò tre vittorie di fila. Proprio così, dopo il pesante ko rimediato...
Anche la scorsa stagione, in autunno la Spal centrò tre vittorie di fila. Proprio così, dopo il pesante ko rimediato sul campo della Ternana (4-1) la squadra di Dossena trovò la forza per reagire e conquistare nove punti consecutivi superando in casa il Pineto (2-1 in rimonta), in trasferta il Legnago Salus (0-3 nella gara rinviata il giorno precedente a causa della nebbia) e 1-0 al Mazza la Torres nella partita della grande illusione. Quella rete di Buchel al termine di una partita giocata dai biancazzurri all’insegna della maturità e della determinazione diede infatti a molti l’impressione di essere di fronte a una squadra pronta a compiere il definitivo salto di qualità. Come sappiamo, poi le cose sono andate in maniera molto diversa: nelle gare successiva la Spal perse nettamente contro il Pontedera (5-1) e di misura in casa contro la Vis Pesaro (0-1) condannandosi definitivamente a un campionato di sofferenza. Quattro successi consecutivi invece i biancazzurri non li ottengono dalle battute finali della stagione 2023-24, quando la squadra di Di Carlo chiuse il torneo superando a Ferrara il Gubbio (3-0) e il Pineto (2-0) e in trasferta Virtus Entella (1-2) e Olbia (1-4) mancando per un soffio i playoff.
