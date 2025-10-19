La statistica. Quattro colpi di fila? Mancano da 2 stagioni

Anche la scorsa stagione, in autunno la Spal centrò tre vittorie di fila. Proprio così, dopo il pesante ko rimediato sul campo della Ternana (4-1) la squadra di Dossena trovò la forza per reagire e conquistare nove punti consecutivi superando in casa il Pineto (2-1 in rimonta), in trasferta il Legnago Salus (0-3 nella gara rinviata il giorno precedente a causa della nebbia) e 1-0 al Mazza la Torres nella partita della grande illusione. Quella rete di Buchel al termine di una partita giocata dai biancazzurri all’insegna della maturità e della determinazione diede infatti a molti l’impressione di essere di fronte a una squadra pronta a compiere il definitivo salto di qualità. Come sappiamo, poi le cose sono andate in maniera molto diversa: nelle gare successiva la Spal perse nettamente contro il Pontedera (5-1) e di misura in casa contro la Vis Pesaro (0-1) condannandosi definitivamente a un campionato di sofferenza. Quattro successi consecutivi invece i biancazzurri non li ottengono dalle battute finali della stagione 2023-24, quando la squadra di Di Carlo chiuse il torneo superando a Ferrara il Gubbio (3-0) e il Pineto (2-0) e in trasferta Virtus Entella (1-2) e Olbia (1-4) mancando per un soffio i playoff.