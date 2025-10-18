La vigilia dei biancazzurri. Rebus davanti: Moretti dall’inizio?

Gli interrogativi di mister Di Benedetto (foto) in vista del match di domani allo stadio Zucchini di Budrio si concentrano in attacco: confermare il tridente composto da Senigagliesi, Carbonaro e Gaetani o gettare subito nella mischia il nuovo acquisto Moretti dirottando sulla sinistra Carbonaro? La tentazione di schierare immediatamente l’ex centravanti dell’Union Clodiense è forte, però è difficile fare una previsione.

In ogni caso, c’è da scommettere che Moretti troverà spazio nel corso della partita. Difficile invece che il tecnico siciliano decida di utilizzare dal primo minuto Cozzari, a disposizione dopo uno stop di due settimane per infortunio. Il centrocampista è pienamente recuperato, ma per lui è prevedibile un rientro graduale. In linea mediana quindi si va verso la conferma di Di Bartolo, Ricci e Malivojevic.

Intanto, i tifosi biancazzurri continuano a mobilitarsi in vista della trasferta di Budrio: l’ingresso al settore ospiti (tribuna scoperta) dello stadio Zucchini è situato in via Muratori, con apertura della biglietteria prevista per le 13,30 di domani. Il biglietto costa 10 euro, gratis gli Under 14.